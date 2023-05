Tháng 4, tài khoản giao dịch phái sinh tăng 2,08%

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2023 với khối lượng giao dịch HĐTL VN30 giảm 45% so với tháng trước.

Tháng 4/2023, trong bối cảnh thị trường cơ sở giao dịch sôi động, thanh khoản tăng mạnh thì giao dịch chứng khoán phái sinh lại giảm mạnh so với tháng trước.



Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 183.181 hợp đồng/phiên, giảm 45,42% so với tháng trước. Phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất tháng cũng chỉ đạt 224.193 hợp đồng tại ngày 11/4/2023. Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 19.346 tỷ đồng/phiên, giảm 44,28% so với tháng trước.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt 48.405 hợp đồng, giảm 24,89% so với tháng trước. Phiên giao dịch ngày 05/04/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 65.988 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 4/2023, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,15% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, tăng 31,1% so với tháng trước. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK chiếm 1,33% giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 23,1% so với tháng 3/2023.

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 4/2023 là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng. Tại thời điểm cuối tháng 4/2023, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.263.630 tài khoản, tăng 2,08% so với tháng trước.