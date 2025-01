Thanh Hoá đặt mục tiêu xuất khẩu đạt trên 8 tỷ đô

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong tháng 01/2025, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trong tháng ước đạt 603,339 triệu USD, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, một số mặt hàng chủ lực của tỉnh này có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, như: Xi măng 153.799 tấn, tăng 82,1%; hàng may mặc 59,04 triệu sản phẩm, tăng 64,4%; dăm gỗ 73 nghìn3, tăng 52,1%; benzen 18.609 tấn, tăng 50,9%; p-xylen 61.240 tấn, tăng 47,5%; giầy dép 45,13 triệu đôi, tăng 40,9%. Một số sản phẩm có sản lượng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, như: Đá ốp lát 649 nghìn m2, bằng 99,6%; hải sản 1.205 tấn, bằng 93,5%; lưu huỳnh 25.665 tấn, bằng 98,4%.

Năm 2024, giá trị xuất khẩu của tỉnh này ước đạt gần 6,3 tỷ USD, bằng 104,9% kế hoạch, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Hiện tín hiệu thị trường, đơn hàng xuất khẩu cho năm 2025 của nhiều nhóm ngành hàng rất khả quan. Năm 2025, ngành công thương Thanh Hoá đặt mục tiêu tổng giá trị xuất khẩu đạt 8 tỷ USD trở lên.

Hiện nay toàn tỉnh Thanh Hoá có 212 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu với 55 chủng loại hàng hoá đến 68 thị trường trên thế giới. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá là may mặc, giày dép, thuỷ sản, xi măng, dăm gỗ, các sản phẩm sau lọc dầu…

Tiếp đến, trong tháng 1/2025, giá trị nhập khẩu hàng hóa của Thanh Hoá ước đạt 794,815 triệu USD, bằng 83,6% so với tháng trước và bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2024. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, như: Dầu thô 1.116 nghìn tấn, tăng 1,7%; phụ liệu giầy dép 31,8 triệu USD, tăng 39,5%; phụ liệu may mặc 7,25 triệu USD, tăng 22,7%,...

Cũng theo thông tin từ Sở Công thương Thanh Hoá, thị trường hàng hóa nội tỉnh tháng 01/2025 diễn ra sôi động, nhộn nhịp, nhu cầu mua sắm của Nhân dân tăng cao trọng dịp lễ, tết.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp, các tiểu thương trên địa bàn tỉnh đã chủ động tập kết, dự trữ khối lượng lớn hàng hoá với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, giá cả hàng hoá tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.