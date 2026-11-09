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Thanh Hóa giải ngân hơn 76% vốn đầu tư công, tăng 14 bậc so với kỳ thống kê thấp nhất năm

S Song Khánh

Đến ngày 5/11, Thanh Hóa giải ngân 11.570,5 tỷ đồng, đạt 76,2% kế hoạch vốn năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu tính cả vốn năm 2025 kéo dài, tổng giải ngân đạt gần 13.930,8 tỷ đồng, bằng 67,4% kế hoạch. Đến cuối tháng 10 tỉnh xếp thứ 18 trong 34 địa phương, tăng 14 bậc so với giữa tháng 6.

Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ sau thời gian tạm dừng. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ sau thời gian tạm dừng. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Thứ hạng giải ngân của Thanh Hóa đã cải thiện qua nhiều kỳ thống kê. Đầu tháng 4/2026, tỉnh giải ngân 7,6%, xếp thứ 20. Đến giữa tháng 5, tỷ lệ tăng lên 10,7% nhưng thứ hạng giảm xuống thứ 26. Ngày 18/6, tỷ lệ đạt 15,1%, Thanh Hóa xếp thứ 32 — vị trí thấp nhất trong các mốc được thống kê, đồng thời khoảng cách với mức bình quân cả nước ở mức lớn nhất, 10,6 điểm phần trăm.

HƠN 1.200 TỶ ĐỒNG GIẢI NGÂN TRONG KỲ 22–30/10

Từ cuối tháng 8, kết quả bắt đầu cải thiện rõ hơn. Ngày 27/8, tỷ lệ giải ngân đạt 48,78%, thứ hạng lên thứ 22 và khoảng cách với bình quân cả nước thu hẹp còn dưới 1 điểm phần trăm. Đến ngày 10/9, tỷ lệ đạt 51,6%, cao hơn mức bình quân 0,4 điểm phần trăm. Ngày 24/9, tỉnh đạt 56,7%, cao hơn bình quân 1,2 điểm phần trăm và xếp thứ 17.

Đến ngày 31/10, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch vốn Thủ tướng giao đạt 74,9%, đưa Thanh Hóa lên vị trí thứ 18 trong 34 tỉnh, thành phố. So với mốc thấp nhất ngày 18/6, tỉnh tăng 14 bậc; khoảng cách với bình quân cả nước giảm từ 10,6 xuống còn 1,7 điểm phần trăm. Đây là mức cải thiện về thứ hạng và tỷ lệ, trong khi khối lượng vốn còn lại cần tiếp tục giải ngân vẫn lớn.

Trong kỳ từ ngày 22 đến 30/10, toàn tỉnh giải ngân thêm 1.212,7 tỷ đồng, cao hơn mức 766,6 tỷ đồng của kỳ trước. Tỷ lệ giải ngân tăng từ 60,01% lên 65,88%. Sau đó, từ ngày 30/10 đến 5/11, tỉnh giải ngân thêm khoảng 320,8 tỷ đồng. Riêng ngày 5/11, mức giải ngân tăng 105,573 tỷ đồng; trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tăng 40,501 tỷ đồng, còn 25 xã, phường giải ngân tổng cộng 33,37 tỷ đồng.

Tính theo kế hoạch vốn năm 2026 do Thủ tướng giao, đến ngày 5/11 Thanh Hóa đã giải ngân 11.570,5 tỷ đồng trên tổng số hơn 15.752 tỷ đồng, đạt 76,2%. Nếu tính cả nguồn vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026, tổng kế hoạch là 20.658 tỷ đồng; lũy kế giải ngân gần 13.930,8 tỷ đồng, đạt 67,4%. 

Một số công trường ghi nhận tiến độ cụ thể. Hai dự án đường nối trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng Hàng không Thọ Xuân tổ chức 17 mũi thi công; đến ngày 26/10 đã giải ngân hết vốn năm 2026 được giao và được bổ sung thêm 25 tỷ đồng. Tại dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà ở Khu kinh tế Nghi Sơn, khối lượng san nền khu B đạt khoảng 95%; tỷ lệ giải ngân tăng từ 42,2% lên 88,2% trong kỳ 21–28/10.

ĐÔN ĐỐC THEO TUẦN, CHUẨN BỊ DỰ ÁN CHO NĂM 2027

Dẫu vậy, tốc độ giải ngân ở các dự án và địa phương chưa đồng đều. Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn tháo gỡ vướng mắc; tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng. Với nhà thầu không bảo đảm yêu cầu, các đơn vị phải xem xét biện pháp xử lý, kể cả thay thế theo quy định.

Mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2026. Cùng với kiểm đếm kết quả theo từng mốc, tỉnh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý những dự án có nguy cơ chậm, điều chỉnh vốn theo quy định để tập trung cho dự án có khả năng giải ngân.

Công tác chuẩn bị cho năm 2027 cũng được triển khai song song. Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng, hướng tới giải ngân ngay từ tháng 1 và khởi công các dự án trong quý I/2027. Việc chuẩn bị sớm nhằm tạo điều kiện để kế hoạch vốn năm sau được triển khai ngay từ đầu năm, đồng thời tiếp tục duy trì tiến độ trên các công trình đang thực hiện.

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