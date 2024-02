Thanh Hóa ngăn chặn lao động "chui"

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay Thanh Hóa có hơn 2.700 công dân đang cư trú, lao động trái phép tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Đài Loan, Lào....

Tính cả thời gian trước đây, đã có tổng hơn 4.500 trường hợp công dân cư trú, lao động trái phép ở nước ngoài bị bắt, trao trả, bị đuổi về nước; 36 trường hợp bị nước sở tại bắt giữ, đưa ra xét xử hình sự về các tội nhập cảnh trái phép, tàng trữ, sử dụng vũ khí…; hơn 100 trường hợp bị các đối tượng là chủ, quản lý sòng bạc, kinh doanh trực tuyến trá hình lừa bán, khống chế, đòi tiền chuộc.

TRẢ "GIÁ ĐẮT"

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, những hệ lụy khi đi lao động trái phép ở nước ngoài là rất khó lường, nhiều trường hợp đã phải trả “giá đắt” khi đặt chân đến “miền đất hứa”. Như em H.V.S (16 tuổi) ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương dù đang theo học tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa, nhưng nghe theo lời rủ rê của bạn bè, đã bỏ học rồi xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc, trong khi gia đình, bố mẹ không hề hay biết.

Khi sang đến nơi, thay vì có công ăn việc làm thu nhập ổn định, S. đã bị lừa vào một cơ sở đánh bạc trực tuyến, rồi bị ép làm việc cho phần mềm lừa đảo.

Biết tin con bỏ học, bố mẹ S. đã tìm mọi cách mới biết em đã sang Campuchia đi lao động trái phép. Lo lắng cho con, bố mẹ S. đã vay mượn khắp nơi để đưa con về nước. Thế nhưng, muốn bỏ việc để về nước lúc này không còn đơn giản. S. sau đó phải làm việc gần một năm không lương, và gia đình phải vay mượn gửi hơn 120 triệu đồng tiền chuộc em về.

Không như trường hợp của em H.V.S., trường hợp của anh N.V.B. ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương kém may mắn hơn, vào giữa năm 2023, khi vừa sang Trung Quốc thì anh B. bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ về hành vi nhập cảnh trái phép.

Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về xuất, nhập cảnh

Ngoài việc anh B. bị giam giữ, gia đình anh B. còn phải gửi sang nộp phạt 35 triệu đồng và hiện anh đang bị nước sở tại bắt giam chờ ngày đưa ra xét xử.

Chị N.T.T. (vợ anh B.) cho biết, do ở nhà công việc bấp bênh, không đủ trang trải, chi phí thuốc men cho mẹ già ốm đau và nuôi con nhỏ nên chồng chị đã nghe theo lời người quen tìm cách xuất cảnh trái phép đi lao động sang Trung Quốc. Dù gia đình đã khuyên ngăn nhưng vì nghe nói lương cao nên chồng vẫn quyết tâm đi. Sang đến nơi thì bị bắt giữ và hiện không biết đến khi nào anh B. mới được thả để về nhà.

HUY ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA TỐ GIÁC CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh giác của người dân trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo.

Đồng thời, cơ quan này cũng huy động người dân tham gia vào việc báo tin, tố giác các hành vi, các trường hợp vi phạm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tình trạng này; tiếp tục nâng cao hiệu quả, công tác quản lý nhà nước để phòng ngừa hoạt động lợi dụng xuất khẩu lao động, du lịch để trốn ở lại, làm việc bất hợp pháp; tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh với các trường hợp, đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Lực lượng công an Thanh Hóa vận động người dân ký cam kết không xuất cảnh trái phép đi lao động tại nước ngoài

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 19 vụ với 30 bị can về các tội liên quan đến môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép hoặc tổ chức người trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài bất hợp pháp. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người lao động đi làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như bị nợ, quỵt lương, bóc lột sức lao động, làm việc trong môi trường độc hại và thường phải sống trốn tránh các cơ quan chức năng của nước sở tại. Khi người lao động quyết định đi làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài thì chính họ đã tự tước đi quyền được nhà nước Việt Nam bảo hộ, cả về nhân quyền, tài sản, sức khoẻ và tính mạng.

Trao đổi với VnEconomy về biện pháp ngăn chặn người lao động tự do, xuất cảnh trái phép sang các nước có chung đường biên giới với nước ta, ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Phía Sở đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao cảnh giác đến từng người dân về tình trạng lừa đảo đi lao động ở nước ngoài, việc nhẹ, lương cao. Đồng thời, đến từng hộ dân vận động ký cam kết không tham gia vào hoạt động trái phép này”.