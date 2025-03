Thanh Hóa: "Nút thắt" 0,7 km tại dự án giao thông nghìn tỷ

Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 5/2/2021, với tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng, có chiều dài 16,442 km, đi qua 3 địa phương: thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn.

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành Quyết định số 4565/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng lên hơn 1.089 tỷ đồng.

Theo quyết định này, lý do điều chỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện do chế độ chính sách nhà nước thay đổi, làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng và do biến động giá nhiên, vật liệu, nhân công, máy thi công làm tăng chi phí xây dựng, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư…

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đến nay về giải phóng mặt bằng của dự án, đã hoàn thành bồi thường và bàn giao cho chủ đầu tư 15,714 km, đạt 95,6%. Trong đó đoạn qua huyện Hà Trung dài 1,427 km và thị xã Bỉm Sơn dài 2,25 km đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đối với đoạn qua huyện Nga Sơn dài 12,765 km, đã bàn giao mặt bằng 12,037 km đạt 94,3%, còn lại 0,728 km chưa giải phóng mặt bằng của 98 hộ dân có đất ở, do chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc còn thắc mắc về nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường.

Tiếp đến, về tiến độ thi công dự án có 1 gói thầu xây lắp (gói thầu số 5) với giá trị hợp đồng 532,418 tỷ đồng, do liên danh các nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Hải (nay là Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng Trường Phúc) - Công ty cổ phần xây dựng Cầu Thanh Hóa - Công ty cổ phần Tân Thành - Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Xuân Hưng thực hiện. Thời gian thi công gói thầu trên từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/11/2025. Đến nay, tổng giá trị xây lắp đạt khoảng 366 tỷ đồng, bằng 68,7% giá trị hợp đồng.

Cùng với đó, về giải ngân vốn đầu tư công, vốn ngân sách đã giao cho Sở Giao thông vận tải là chủ đầu giai đoạn 2021 - 2024 là 404,731 tỷ đồng, đến nay đơn vị này đã giải ngân đạt 100%. Năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa chưa giao vốn chi tiết cho dự án do đang báo cáo cấp thẩm quyền về kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án.

Lý giải về "nút thắt" trong giải phóng bằng trên địa bàn, UBND huyện Nga Sơn cho biết dự án đi qua 8 xã trên địa bàn, khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, phát sinh một số khó khăn vướng mắc làm kéo dài công tác giải phóng mặt bằng như: Phải có bảng giá đất để tính tiền cho người được tái định cư, trong khi các khu mặt bằng tái định cư của dự án chưa có bảng giá đất, thời gian công khai và đối thoại với người dân trong trường hợp chưa đồng ý phương án đền bù kéo dài hơn…

Hiện nay, UBND huyện Nga Sơn đang tiếp tục đấu mối với các ngành chức năng để hoàn thiện các nội dung về pháp lý, sổ đỏ liên quan đến quyền lợi của người dân, để người dân yên tâm lan tỏa sự ủng hộ đối với dự án, nhằm thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Trần Đức Trọng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết trong thời tới, nếu Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Nga Sơn không kịp thời giải phóng mặt bằng nhanh một số vị trí trên địa bàn, thì dự án tại các đoạn, tuyến này sẽ nguy cơ chậm tiến độ.

Dự án này khi đưa vào sử dụng sẽ hoàn thiện tuyến đường từ Quốc lộ 1, qua Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến Quốc lộ 10, đường bộ ven biển và cảng Lạch Sung, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.