Thanh Hóa sắp gia nhập "câu lạc bộ" 50.000 tỷ

Tại phiên họp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Trọng Trang đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022. Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

HƯỚNG ĐẾN MỨC THU NGÂN SÁCH CAO NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi, sản lượng thủy sản tăng 1,8% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 10,58%, có 21/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 34,6%, khách du lịch gấp 12,9 lần, tổng thu du lịch gấp 24,5 lần; doanh thu vận tải tăng 42,9%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 35.000 tỷ, vượt 23% so với dự toán năm 2022, tăng 54% so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng sản xuất tháng 8 đạt thấp so với cùng kỳ như: Sắt thép các loại giảm 20,4%, xi măng giảm 23,6%, dầu ăn giảm 22,7%... giá trị xuất khẩu giảm 5,3%. Giá nguyên vật liệu đầu vào duy trì ở mức cao; nguồn cung cấp vật liệu san lấp cho các dự án khan hiếm, giá cả thiếu thống nhất, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đầu tư công…

Như vậy, năm tài khóa 2022, Thanh Hóa chắc chắn sẽ đạt mức thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay. Trong 5 năm qua, thu ngân sách trên địa bàn Thanh Hóa liên tục có sự tăng trưởng ấn tượng. Năm 2017, Thanh Hóa thu ngân sách hơn 13.114 tỷ đồng. Đến năm 2018, mức thu ngân sách có bước nhảy vọt lên hơn 23.276 tỷ đồng.

Năm 2019, tỉnh này thu 27.359 tỷ đồng. Năm 2020, mặc dù đại dịch Covid hoành hành nhưng Thanh Hóa vẫn có bước tăng trưởng tốt, thu ngân sách đạt xấp xỉ 29.000 tỷ đồng. Năm 2021, một năm đặc biệt khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Thanh Hóa đã đạt mức thu ngân sách ấn tượng là 36.500 tỷ đồng. Sang năm 2022, mới chỉ 8 tháng trôi qua, địa phương đã thu ước đạt xấp xỉ 35.000 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ.

SỚM GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ 50.000 TỶ

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra vào trung tuần tháng 7/2022, ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong năm 2022, Thanh Hóa sẽ phấn đấu thu ngân sách nhà nước từ 40.000 tỷ đến 50.000 tỷ, vượt tối thiểu 40% dự toán cả năm được Bộ Tài chính phân bổ.

Theo một số chuyên gia nhận định, nếu như tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, thị trường bất động sản ấm trở lại và giá dầu thế giới tiếp tục ở mức cao thì Thanh Hóa có thể gia nhập CLB 50.000 tỷ ngay trong năm 2022.

Tính đến hết năm 2021, cả nước hiện có 6 địa phương đã gia nhập nhóm các tỉnh có mức thu ngân sách 50.000 tỷ đồng (CLB 50.000 tỷ đồng). Trong đó dẫn đầu là TP.HCM thu ngân sách hơn 381.000 tỷ đồng, Hà Nội có tổng thu ngân sách nhà nước là 265.755 tỷ đồng. Đứng thứ 3 là Hải Phòng có số thu ngân sách 95,5 nghìn tỷ đồng. Xếp tiếp theo sau là Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai, Bình Dương với số thu lần lượt là 75.000 tỷ đồng; 63.000 tỷ đồng và 62.000 tỷ đồng. Quảng Ninh và Thanh Hóa là 2 địa phương có khả năng sớm gia nhập CLB 50.000 tỷ đồng khi lần lượt xếp ở vị trí thứ 7 và thứ 8.

Trở lại với mức thu ngân sách tại Thanh Hóa, bình quân mỗi tháng trong 6 tháng đầu năm ngân sách thu trên 4.400 tỷ đồng, mỗi ngày thu được trên 147 tỷ đồng. Như vậy, nếu như mức thu bình quân trên được duy trì đến hết năm tài khóa 2022, tổng số thu ngân sách dự phóng của địa phương sẽ dao động từ 50.000 đến 55.000 tỷ đồng. Quan sát của phóng viên trong nhiều năm qua, điểm đặc trưng của Thanh Hóa luôn có mức thu ngân sách tăng cao vào những tháng cuối năm. Vì thế mục tiêu gia nhập CLB 50.000 tỷ đồng của Thanh Hóa trong năm 2022 là hoàn toàn có cơ sở.

Như vậy, so với dự toán Bộ Tài chính giao trong năm 2022 là 28.100 tỷ đồng, Thanh Hóa có thể đạt 175% đến 200% kế hoạch, tiếp tục vững vàng trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc.