Thanh Hóa thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 27/9 vừa qua, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường Số 10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra hộ kinh doanh ở Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 26 chủng loại hàng hóa với hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và 4 chủng loại hàng hóa quá hạn sử dụng, bao gồm các loại bột pha chế trà sữa, cà phê, kem, ca cao và các loại thực phẩm: Sụn lợn, nậm lợn, khoai dẻo, bò khô,...

Tiếp đó, ngày 28/9, tại hộ kinh doanh ở phố Ngô Quyền, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ 24 chủng loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Các mặt hàng bao gồm: Bia, rượu, thuốc lá điếu, thịt sấy, bánh trung thu, thức ăn vặt đóng gói, thịt nướng, cá hộp, xúc xích vv…

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đợt kiểm tra này, ngày 23/9, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa gồm Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Giang (Cua Party) có địa chỉ tại 217 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn TP Thanh Hóa và Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Quâng (CSKD Khánh Ben) có địa chỉ tại 531-533 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng tiêu hủy số hàng hóa vi phạm là các sản phẩm đồ chơi trẻ em.

Qua kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa phát hiện cả 2 hộ kinh doanh đang kinh doanh nhiều loại đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất không có tem CR thể hiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2019/BKHCN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em, không đảm bảo điều kiện lưu hành theo quy định, có khả năng không đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tạm giữ 1.539 sản phẩm vi phạm là đồ chơi trẻ em các loại do nước ngoài sản xuất của Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Quâng (CSKD Khánh Ben) để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định. Đồng thời ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Giang (Cua Party) với mức phạt tiền 15.000.000 đồng với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm là 671 sản phẩm đồ chơi trẻ có trị giá hơn 33 triệu đồng.

Thời gian tới, Công an tỉnh và lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp nắm bắt địa bàn, nhằm phát hiện kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện cơ sở kinh doanh mặt hàng phục vụ Tết Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng theo quy định.