Thanh Hóa thu nội địa tăng mạnh

Trong tháng 5 năm 2024, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 1.874 tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán năm và bằng 116,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, tổng thu nội địa toàn tỉnh ước đạt 13.733 tỷ đồng, bằng 64,1% dự toán và tăng 33,3% so với cùng kỳ.

Tiến độ thực hiện dự toán thu một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2024 của tỉnh này, cụ thể như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 595,7 tỷ đồng, bằng 91,1% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3.936 tỷ đồng, tăng 31,2%; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 1.617 tỷ đồng, tăng 12,7%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 4.469 tỉ đồng, tăng 44,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 826 tỉ đồng, tăng 471,3%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 491 tỷ đồng, tăng 4,8%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 703 tỷ đồng, tăng 44,7%; thu lệ phí trước bạ ước đạt 358 tỉ đồng, tăng 0,6%...

Tuy nhiên, một số khoản thu của Thanh Hóa đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ, như: Thu từ các doanh nghiệp Nhà nước mới đạt 35,9% dự toán và bằng 91,1% so với cùng kỳ; thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước mới đạt 47,8% dự toán và bằng 70,3% so với cùng kỳ...

Nhằm tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế theo đúng quy định, phù hợp với từng đối tượng; tập trung áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn, chây ỳ, kéo dài, để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, ngành nghề có rủi ro cao. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế để tạo tính răn đe, cảnh tỉnh. Nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử” để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, chống bỏ sót, chống gian lận trốn thuế dưới mọi hình thức.

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đang diễn ra ngày càng nhiều, công khai trên môi trường mạng nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh đầu tư bất động sản đang còn vướng mắc để thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước; đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp được hoàn thuế theo quy định.