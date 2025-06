Thanh khoản sụt giảm mạnh, thị trường “lò dò” đi lên

Giao dịch chậm lại đáng kể trong phiên chiều nay và thanh khoản sụt giảm tới 17% so với buổi sáng. Tuy nhiên thị trường không vì thế mà suy yếu, trái lại cổ phiếu nhích giá lên, tạo nên diễn biến tăng trong nghi ngờ…

VN-Index đóng cửa tăng 4,63 điểm tương đương +0,34%, yếu phiên sáng chút ít (tăng 5,21 điểm). Độ rộng cũng không cải thiện nhiều với 216 mã tăng/92 mã giảm. Mặt bằng giá cũng tương đương với 109 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu vượt 1% (phiên sáng 95 mã).

Nhìn chung thị trường dao động ổn định và ngay cả khi dòng tiền mua không mạnh thì bên bán cũng hạn chế xả. Đây là tình thế khá tích cực, phản ánh khả năng thị trường dao động tích lũy ổn định sau khi đột phá vượt đỉnh hơn là trong một chuỗi phiên phân phối.

Sự ổn định này đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips giữ giá rất tốt. Thống kê cho thấy rổ này có 10 mã tăng so với mức chốt buổi sáng và 15 mã tụt giá. Tuy nhiên biên độ thay đổi giá ở cả hai chiều đều rất nhỏ. Nhóm cải thiện duy nhất có BCM tăng thêm được 1,26% và nhóm giảm cũng chỉ có SSI tụt 1%. Mức biến động giá hẹp không khiến chỉ số có tín hiệu bùng nổ, nhưng vẫn chậm rãi đi lên.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,11%, kém hơn phiên sáng (tăng 0,37%) chủ yếu do một số trụ suy yếu. TCB tụt khoảng 0,87% so với giá chốt buổi sáng, còn tăng nhẹ 0,74% so với tham chiếu. VIC cũng tụt 0,42% tăng đúng 0,1% so với tham chiếu. FPT cũng trả lại 0,67% còn tăng 0,77%... Thực ra mức biến động này ít ảnh hưởng đến VN-Index vì thay đổi giá khá nhỏ.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, sức mạnh giá cải thiện rõ nét hơn nhiều so với blue-chips. Sàn HoSE buổi sáng mới có khoảng 40 cổ phiếu tăng quá 2%, chiều nay tới 60 mã. Một số cổ phiếu trong nhóm này tăng xuất sắc với thanh khoản cỡ “trăm tỷ” là ANV, DBC, NLG, GMD, HDC, DGC, CSV, EVF, TCH, PDR, HAH, FRT. Danh sách khá dài cho thấy tuy tổng thể dòng tiền trên thị trường kém dần, nhưng vẫn đủ sức dồn vào một số cổ phiếu tạo hiệu quả giá ấn tượng. Nhà đầu tư đang tập trung vào các cổ phiếu cụ thể và chừng nào VN-Index vẫng đang được giữ nhịp bằng các blue-chips bất kể tăng ít hay nhiều, dòng tiền vẫn có cơ hội hoạt động.

Các cổ phiếu trụ không mạnh nhưng đủ để ổn định chỉ số.

Chỉ số đại diện nhóm Midcap đóng cửa tăng 1,1% so với tham chiếu, tốt hơn phiên sáng. Trong khi tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 6% so với hôm qua thì Midcap tăng 13%, VN30 giảm gần 10%. Nhóm Smallcap cũng tăng giao dịch 9%. Sự dịch chuyển dòng tiền sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có thể lý giải trạng thái lình xình đi lên của VN-Index những ngày qua. Dù nhiều mã vừa và nhỏ đang tăng tốt, khả năng dẫn dắt điểm số là rất hạn chế. Ví dụ DGC tăng 2,83%, GMD tăng 4,51%, NLG tăng 5,39%, GEE tăng 2,2% cũng chỉ đem về chưa tới 1 điểm (0,86 điểm) cho chỉ số này. Trong khi đó VCB tăng hầu như không đáng kể 0,53% thì cũng đã đem về gần 0,6 điểm. Hai trụ mạnh nhất buổi sáng là TCB và FPT suy yếu là một thiệt thòi lớn cho VN-Index chiều nay.

Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều giảm 17% so với buổi sáng chỉ đạt 7.459 tỷ đồng thì VN30 giảm tới 38,1%, còn 3.340 tỷ đồng. Sự sụt giảm thanh khoản nhiều như vậy ở nhóm blue-chips mà không khiến giá yếu thêm rõ rệt là một kết quả tốt. Dù các nhà đầu tư lớn giảm mạnh cường độ giao dịch ở nhóm này thì cũng không bán ra bao nhiêu.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tiếp tục giải ngân đều tương đương buổi sáng, giá trị ròng tăng thêm khoảng 389,7 tỷ đồng trên sàn HoSE. MSN được mua thêm ấn tượng, buổi sáng mới khoảng 69,5 tỷ đồng ròng thì cuối phiên là 149,9 tỷ đồng ròng. NLG, DBC – hai cổ phiếu đã được mua mạnh từ sáng – chiều nay cũng khá tốt với 128,7 tỷ đồng ròng và 105 tỷ đồng ròng. VND, MWG, HDC buổi sáng chưa được mua bao nhiều, chiều nay tới 99,5 tỷ, 50,7 tỷ và 41,2 tỷ đồng ròng. Phía bán ra cũng có HPG -87,1 tỷ, VHM -58,5 tỷ, BID -35,3 tỷ, KDH -32,6 tỷ, SAB -29,5 tỷ, ACB -29,3 tỷ…