Thanh khoản tăng mạnh, thị trường chìm trong sắc đỏ, khối ngoại rút ròng hơn 921 tỷ

Áp lực bán gia tăng đáng kể trong phiên sáng nay bất chấp diễn biến tốt từ thị trường quốc tế. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng vọt 38% so với sáng hôm qua với số mã giảm gấp gần 3 lần số tăng. Khối ngoại bán ròng 921,2 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -888,5 tỷ.

Quy mô bán ròng sáng nay đã lập kỷ lục gần 3 tháng, chỉ đứng sau phiên sáng ngày 27/3/2024 với -1.185,6 tỷ đồng, nhưng hôm đó có giao dịch thỏa thuận ròng 822,3 tỷ đồng ở MSN. Sáng nay khối ngoại hầu như chỉ xả thẳng qua khớp lệnh.

Riêng quy mô bán ròng trong nhóm VN30 lên tới 592,6 tỷ đồng và tổng giá trị bán chiếm 18,6% tổng giao dịch rổ. Loạt mã bị xả mạnh là FPT -97 tỷ, VNM -90,3 tỷ, MSN -79,7 tỷ, VHM -57,5 tỷ, TCB -55 tỷ, VRE -32,9 tỷ, VCB -21 tỷ. Ngoài ra có nhiều mã khác như GEX -44,9 tỷ, VHC -40,7 tỷ, DGC -37 tỷ, VND -24,8 tỷ…

Hầu hết các cổ phiếu blue-chips có lượng bán lớn từ nhà đầu tư nước ngoài đều giảm giá sáng nay. VN30-Index chốt phiên mất 0,56% với 5 mã tăng/24 mã giảm. Số tăng cũng chỉ có POW 1,34%, STB tăng 1,15% là đáng kể. Ngay cả hai mã này cũng có áp lực khá mạnh khi POW trượt khỏi đỉnh cao đầu phiên tới 1,95% và STB trượt giảm 0,96%.

Nhóm cổ phiếu trụ rất yếu là nguyên nhân khiến VN-Index trượt dốc liên tục và chốt phiên sáng ở sát mức thấp nhất. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu, duy nhất GAS tăng nhẹ 0,13% và HPG tham chiếu. Nhóm tăng của rổ còn lại là POW, STB, SSB, BVH đều không lọt Top 20 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu của chỉ số.

Do đầu phiên vẫn có những nỗ lực tăng giá, đại đa số cổ phiếu sáng nay tạo một bull-trap khá lớn. Riêng với rổ VN30 có tới 19 mã dao động giảm với biên độ tối thiểu 1%. MSN dao động tới -2,22% và chốt phiên sáng dưới tham chiếu 1,57%; SAB dao động -2,19%, hiện đang giảm 1,73% so với tham chiếu; VJC trượt 2,19%, hiện giảm 2,01%; VRE trượt 2,12%, hiện giảm 1,66%.

Mở rộng ra cả sàn HoSE, tới 60,5% tổng số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay đã trượt giảm tối thiểu 1% so với đỉnh đầu ngày. Ban đầu thị trường vẫn có nỗ lực giữ cân bằng giá, lúc 9h30 độ rộng chỉ số vẫn là 172 mã tăng/134 mã giảm. Thời điểm VN-Index bắt đầu đỏ lúc 9h52, độ rộng co lại một chút nhưng vẫn có 152 mã tăng/187 mã giảm. Đến cuối phiên, HoSE có tới 311 mã đỏ/109 mã tăng, trong đó 108 mã giảm quá 1% so với tham chiếu.

Khá nhiều cổ phiếu đang chịu áp lực bán rất mạnh, duy trì thanh khoản cao và biên độ giảm giá rộng. MSN thanh khoản 358,5 tỷ đồng với mức giảm giá 1,57%; DGC giao dịch 3002 tỷ, giá giảm 1,62%; GEX giảm 1,05% với 205,8 tỷ; HAG giảm 4,78% với 180,8 tỷ; VHM giảm 1,17% với 136,2 tỷ; KBC giảm 1,81% với 111 tỷ…

Nhóm tăng giá hiện vẫn duy trì sức hút ở một số cổ phiếu nhờ tập trung được dòng tiền tốt. Dù HoSE vẫn có 45 mã đang tăng trên 1% nhưng giao dịch chủ đạo là thanh khoản cực thấp: 10 cổ phiếu thanh khoản hàng đầu chiếm 81,4% tổng giá trị khớp của toàn nhóm này. DCM tăng 2,86% với 289,3 tỷ đồng; STB tăng 1,15% với 274,5 tỷ; CTD tăng 3,54% với 245,8 tỷ; VHC tăng 1,3% với 244,5 tỷ; TCH tăng 2,86% với 215,9 tỷ là các cổ phiếu nổi bật.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sáng nay tăng khoảng 37% so với sáng hôm qua, đạt gần 10.728 tỷ đồng, cao nhất 4 phiên. Tiếc rằng thanh khoản tăng cao này lại phản ánh sức ép từ bên bán, khi độ rộng thị trường co hẹp liên tục trong phiên và biên độ giảm giá khá mạnh trên diện rộng. Mặc dù mức rút vốn của khối ngoại cao đột biến nhưng tổng quy mô bán ra ở HoSE cũng chỉ chiếm 11,8% tổng giao dịch sàn này. Nhà đầu tư trong nước vẫn là bên gây sức ép chính.

VN-Index để mất 7,59 điểm (-0,59%) sáng nay và rơi xuống ngưỡng 1271,91 điểm, chính thức tụt xuống dưới mức hỗ trợ bình quân 20 phiên một cách rõ ràng sau diễn biến giằng co hôm qua. Hiện các trụ lớn nhất như VCB, BID, CTG, TCB, FPT, VIC, VPB vẫn chưa giảm quá ngưỡng 1% nên sức ép vẫn chưa thực sự lớn.