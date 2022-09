Thanh khoản thấp kỷ lục 3 tháng, cổ phiếu phân hóa mạnh

Kể từ khi phiên đáo hạn phái sinh có cách tính giá thanh toán mới, thị trường đã bình yên đáng kể. Do đó không thể đổ lỗi cho mức thanh khoản cạn kiệt chiều nay là do thời điểm đáo hạn. Nhà đầu tư đang thận trọng trở lại và lực mua giá cao đã không còn.

Mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay thấp hơn hẳn phiên sáng. Thống kê trên HoSE, có 186 mã đóng cửa thấp hơn phiên sáng, 102 mã tăng cao hơn. Độ rộng cũng đảo chiều, chỉ còn 197 mã tăng/237 mã giảm trong khi cuối phiên sáng còn ghi nhận 222 mã tăng/169 mã giảm.

Đáng lưu ý là thanh khoản phiên chiều đã thấp hơn buổi sáng. Kể từ khi có T+2,5, giao dịch các phiên chiều chủ đạo là sôi động hơn. Hôm nay là phiên thứ 2 hiện tượng ngược lại xảy ra. Điều đó cho thấy nhu cầu giao dịch buổi chiều đã suy yếu.

Một trong những lý do khiến thanh khoản phiên chiều giảm là do thị trường ít biến động, cổ phiếu duy trì giá lình xình hẹp. Có thể nhà đầu tư cầm cổ phiếu đã không bán hạ giá nhiều trong khi người mua cũng không hào hứng mua giá cao. Thị trường rơi vào trạng thái chờ đợi xem bên nào sẽ “xuống nước” trước.

Cả sàn HoSE chiều nay chỉ giao dịch thành công 4.600 tỷ đồng, giảm 11% so với buổi sáng. VN30 giao dịch 1.583 tỷ đồng và có tới 21 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tăng cao hơn. VN30-Index chốt phiên tăng 0,15%, ghi nhận 14 mã tăng/13 mã giảm, tệ hơn nhiều so với phiên sáng (22 mã tăng/7 mã giảm).

Với dòng tiền quá kém như vậy, thị trường duy trì được mức đi ngang cũng có thể xem là thành công, khi tâm lý thể hiện khá vững vàng từ phía người cầm cổ phiếu. Sàn HoSE lần đầu tiên trong vòng gần 3 tháng lại chứng kiến mức thanh khoản xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, chỉ đạt 9.778 tỷ đồng. Tính chung cả 3 sàn bao gồm thỏa thuận, tổng giá trị giao dịch đạt 12.996 tỷ đồng, giảm 22% so với hôm qua.

Xếp theo thanh khoản, nhiều cổ phiếu hút dòng tiền và tăng giá tốt, nhưng chủ đạo vẫn là giảm.

Thanh khoản thấp cả ngày và rất thấp buổi chiều nhìn từ khía cạnh tích cực là hiệu ứng T+2,5 đã không rõ ràng như các phiên trước. Tuy vậy nếu nhìn từ góc độ ngắn hạn, lượng cổ phiếu về hôm nay phần nhiều là lỗ. Trong khi đó lượng cổ phiếu về chiều mai lại có lợi thế hơn do hôm qua thị trường giảm mạnh buổi sáng. Nói cách khác, áp lực hàng bắt đáy có lời sẽ xuất hiện trong chiều mai.

Mặc dù hiện tượng phân hóa tăng giảm là rất rõ hôm nay, nhưng sự phân hóa về sức mạnh lại kém rõ hơn. Phía tăng tại HoSE chỉ có 76 mã chốt trên tham chiếu từ 1% trở lên trong khi phía giảm cũng chỉ có 63 mã giảm quá 1%. Như vậy đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp, một lý do nữa để cả bên mua lẫn bên bán chấp nhận nghỉ ngơi quan sát.

Tuy thanh khoản chung là kém, nhưng hiệu ứng giá đối với các mã có dòng tiền lớn vẫn cho thấy nét tiêu cực nhiều hơn. Cụ thể, trên toàn thị trường có 30 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì có 18 mã giảm giá, 10 cổ phiếu giảm giá. Tổng thể ở HoSE, thanh khoản tại nhóm giảm giá chiếm 48,5% tổng giá trị khớp sàn này, trong khi thanh khoản nhóm tăng chiếm 40,7%. Ở khía cạnh nào đó, con số này thể hiện rằng nhà đầu tư có rủi ro thiệt hại nhiều hơn nhìn từ góc độ lượng vốn bỏ vào giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay ghi nhận bán ròng mạnh 333,7 tỷ đồng trên HoSE, mức cao nhất 6 phiên. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vẫn bị bán ròng mạnh nhất với 63,3 tỷ đồng, nhưng phần lớn đã bán từ sáng. Buổi chiều khối ngoại xả chủ đạo ở cổ phiếu, với STB, SSI, GAS, PVT, BID tăng vọt lên từ 30-40 tỷ đồng ròng. VND, VGC, EIB, VHM, PLX, VCI, KBC, VHC, SAB, CII là các mã khác bị bán ròng từ 10 tỷ trở lên. Phía mua HPG lật ngược thế cờ, được mua vào ròng 57,9 tỷ. VIC, GMD, VCB, VJC là các mã khác được mua trên 10 tỷ đồng.