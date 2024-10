Thành phố lớn nhất nước muốn thu 190.000 tỷ từ "công nghiệp không khói"

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo tình hình hoạt động du lịch 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024. Theo đó, tổng thu du lịch 9 tháng ước đạt 140.398 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 73,9% so với kế hoạch năm 2024.

Như vậy, nếu tính trung bình, mỗi tháng, doanh thu ngành du lịch tại Thành phố đạt khoảng 15.600 tỷ đồng. Đây cũng là địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch cả nước.

Trong đó, khách quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2024 ước đạt 4,014 triệu lượt, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2023, đạt 66,9% so với kế hoạch năm 2024. Khách du lịch nội địa đến Thành phố trong 9 tháng ước đạt 27,353 triệu lượt, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2023, đạt 72% so với kế hoạch năm 2024.

Ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2024 sẽ đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2024, công tác phát triển sản phẩm du lịch tiếp tục triển khai về sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố, đồng thời tích cực thúc đẩy sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch đường thủy, du lịch y tế, du lịch MICE (du lịch kết hợp Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm)), nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, góp phần gia tăng sức hấp dẫn điểm đến Thành phố.

Ngoài ra, hoạt động thông tin, quảng bá du lịch được đẩy mạnh và triển khai thực hiện nhằm tạo tính hiệu quả, tính lan tỏa trong việc quảng bá hình ảnh du lịch TP. Hồ Chí Minh đến với du khách.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức các sự kiện du lịch kết nối với văn hóa tại Thành phố tạo được điểm nhấn với các sự kiện chính như: Lễ hội Áo dài Thành phố, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Lễ hội Sông nước Thành phố… thu hút sự chú ý của khách trong và ngoài nước; đồng thời kích cầu du lịch nội địa, góp phần thúc đẩy ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh phát triển; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm du lịch và hoạt động khuyến mãi đến với người dân địa phương và khách du lịch trong nước với các hoat động phong phú, đa dạng.

Đại diện Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, để giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của Thành phố, Sở đã phát hành Cẩm nang sản phẩm du lịch đặc trưng TP. Hồ Chí Minh. Đây là nơi tổng hợp các sản phẩm du lịch dành cho du khách trong và ngoài nước tham khảo khi đến Thành phố.

Đặc biệt, gần đây, một số sản phẩm đặc trưng, đặc thù tiếp tục được ra mắt như công bố điểm đến du lịch cộng đồng Thiềng Liềng giai đoạn 2, góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ tại điểm đến du lịch cộng đồng Thiềng Liềng. Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho ra mắt Chương trình tham quan đêm Trăng chiến khu với điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện cuộc sống người dân làng quê Củ Chi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1961-1964.

Với sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, điểm nhấn của ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2024 chính là sản phẩm du lịch tham quan trụ sở HĐND - UBND TP. Hồ Chí Minh. Trong 9 tháng năm 2024, trụ sở HĐND - UBND Thành phố đã đón tiếp 13.791 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

TP. Hồ Chí Minh cũng chủ động tìm kiếm thêm nguồn khách, đặc biệt là khách quốc tế. Trong tháng 9, Thành phố đã tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 18 năm 2024 với chủ đề “Du lịch bền vững - Kiến tạo tương lai”.

Hội chợ ghi nhận khoảng 26.000 lượt khách tham quan, xúc tiến thành công hơn 11.460 cuộc hẹn thương mại (B2B) giữa 220 người mua quốc tế và hơn 480 đơn vị triển lãm, tạo điều kiện cho việc kết nối mạng lưới, đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác trong tương lai.

Bên cạnh các thị trường du lịch trọng điểm như Australia, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ấn Độ, khu vực Trung Đông… lần đầu tiên, ITE HCMC 2024 chào đón người mua quốc tế đến từ Brazil, Cộng hoà Séc, Bangladesh, Pakistan.