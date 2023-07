Ứng dụng công nghệ, tăng sức hút cho du lịch TP.HCM và Đất chín Rồng

Phát huy vai trò là trung tâm kinh tế và điểm đến du lịch hấp dẫn, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch TP.HCM đạt doanh thu 80.833 tỉ đồng, tăng 62,7% so với cùng kì năm 2022. Ngành du lịch thành phố đón hơn 16,4 triệu lượt khách nội địa, tăng 48% so với cùng kì năm 2022; lượng khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng hơn 3 lần so với cùng kì. Đây cũng là tín hiệu khả quan cho ngành "công nghiệp không khói" của TP.HCM.

TP.HCM GIỮ VAI TRÒ TIÊN PHONG

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết trong thời gian qua TP.HCM đã chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, đặc biệt là “lắng nghe mạng xã hội” nắm bắt xu hướng, hành vi của du khách. Thành phố đã làm mới app du lịch, thực hiện các ấn phẩm điện tử giúp khách du lịch dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận thông tin du lịch.

Bên cạnh đó, TP.HCM tăng cường trải nghiệm cho khách du lịch bằng việc ứng dụng công nghệ 3D trong thông tin, quảng bá du lịch”, trong đó “ứng dụng công nghệ cao quét 3D tái hiện không gian một phần TP.HCM từ trên cao” và “Bản đồ tương tác thông minh 3D/360 TP.HCM” đã đem lại hiệu quả cao.

Trước đó, TP.HCM cũng đã tổ chức Hội nghị chuyển đổi công nghệ số ngành khách sạn, nhằm tìm giải pháp hỗ trợ và giới thiệu đến doanh nghiệp ngành khách sạn các thiết bị thông minh tổng thể trong nhà hàng, khách sạn; các hoạt động tiếp thị, quảng bá trực tuyến, thương mại điện tử nhằm phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Các tham luận chia sẻ tại hội nghị cho thấy, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn, khai thác hiệu quả dữ liệu, tiếp cận khách hàng qua kênh digital marketing với chi phí thấp mà hiệu quả cao, các tiện ích đặt dịch vụ và thanh toán trực tuyến ngày càng mang lại trải nghiệm hài lòng cho khách hàng và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong ngành.

Hiện nay, một số doanh nghiệp công nghệ giới thiệu các trải nghiệm công nghệ mới, ứng dụng trong ngành nhà hàng, khách sạn: Ứng dụng photo booth chụp hình 360 độ, hệ thống trung tâm điều khiển thông qua giọng nói, điện thoại thông minh; các phần mềm tích hợp quản lý hệ thống khách sạn, kết hợp bán hàng trên các kênh OTA, cổng thanh toán di động...

Bên cạnh đó, theo các doanh nghiệp lữ hành, khi khoảng cách về địa lý vẫn còn là rào cản hậu đại dịch, để tiếp xúc trực tiếp đến du khách khắp thế giới, con đường số hóa tiếp thị là nhanh nhất. Vì thế, một chiến dịch truyền thông quảng bá điểm đến cho thành phố thông qua đẩy mạnh tiếp thị bằng công nghệ, tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch đã được chú trọng.

Đến nay, du lịch TP.HCM đã thực hiện tương tác trên hệ sinh thái Google - công cụ tìm kiếm phổ biến và nổi tiếng nhất hiện nay, tối ưu chuẩn SEO (Search Engine Optimization) tiếp cận đến đông đảo người dùng và tăng mức độ nhận diện cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trên website riêng.

Chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết để phát triển du lịch thông minh, thời gian tới ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp, ứng dụng công nghệ như: xây dựng booth tra cứu thông tin du lịch và tham quan thực tế ảo; triển khai hệ thống chatbot hỗ trợ thông tin du lịch; nâng cấp hệ thống ứng dụng QR code trong thông tin, giới thiệu tại các điểm tham quan thành công nghệ RFID; triển khai Dự án xây dựng Trung tâm điều hành du lịch thông minh IOC…

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Vừa qua, ngày hội Chuyển đổi số du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành của Đồng bằng sông Cửu Long mang chủ đề "Động lực phát triển bền vững" đã được diễn ra tại TP. Cần Thơ. Ngày hội bao gồm nhiều hoạt động: Không gian triển lãm, trưng bày giới thiệu các nền tảng công nghệ trong du lịch, xúc tiến thương mại (B2B) trực tiếp giữa các đơn vị công nghệ và du lịch; tọa đàm chuyên đề về xu hướng công nghệ du lịch mới và thực tiễn ứng dụng công nghệ vào du lịch tại Việt Nam…

Cùng với xu hướng phát triển của du lịch thông minh, du lịch các tỉnh, thành đang xây dựng du lịch thông minh ở những cấp độ khác nhau.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sỹ Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số (Hội Truyền thông số Việt Nam), cho rằng các địa phương cần chú trọng vào 3 vấn đề chính: chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số ở cấp lãnh đạo; nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số cần được đào tạo bài bản, trang bị đủ kỹ năng để làm chủ được công nghệ. Các địa phương cần liên kết thành một thể thống nhất để tránh "dẫm chân" nhau về sản phẩm du lịch, cũng như sử dụng được các tài nguyên lẫn nhau một cách tối ưu.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong quá trình xây dựng "Đề án Du lịch thông minh giai đoạn 2020 – 2030" đã nghiên cứu thực trạng chuyển đổi số du lịch của TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long cùng một số tỉnh, thành khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc. Kết quả cho thấy cùng với xu hướng phát triển của du lịch thông minh, du lịch các tỉnh, thành đang xây dựng du lịch thông minh ở những cấp độ khác nhau.

Tuy có những xúc tiến ban đầu, việc triển khai du lịch thông minh ở các tỉnh, thành tiêu biểu vẫn còn mang tính cục bộ, đầu tư rời rạc một số ứng dụng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp du lịch Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn ít, kinh doanh nhỏ lẻ nên khả năng tài chính để đầu tư ứng dụng công nghệ không cao, khả năng tiếp cận du lịch thông minh của các doanh nghiệp này còn thấp. Các cơ sở chưa có kết nối dữ liệu trực tuyến dùng chung.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho rằng để liên kết vùng đạt hiệu quả cao nhất trong chuyển đổi số, cần xây dựng nền tảng dữ liệu về du lịch và đẩy nhanh xây dựng đề án trung tâm du lịch thông minh cho toàn vùng. Trong công tác điều hành, cần sử dụng phần mềm robot hoạt động 24/7 liên tục quét nội dung trên môi trường mạng, phân tích, theo dõi phát hiện các nội dung có mục đích xấu đến ngành du lịch để đưa ra các cảnh báo sớm. Trong công tác quảng bá, cần mở rộng xuất hiện ở những kênh, nền tảng đang được người dùng sử dụng nhiều, tiêu biểu như các nền tảng Zalo, Facebook, TikTok, Youtube…

Xác định vai trò quan trọng, là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Riêng đối với chuyển đổi số trong ngành du lịch, thành phố đã triển khai Cổng thông tin du lịch thông minh và Ứng dụng du lịch thông minh thành phố Cần Thơ trên thiết bị di động; qua đó góp phần phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ công tác quản lý hoạt động du lịch, kết nối người dân, du khách và doanh nghiệp tương tác, chia sẻ dữ liệu.