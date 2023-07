Doanh nghiệp đồng loạt tham gia chương trình kích cầu du lịch TP.HCM 

Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ nhất năm 2023 sắp diễn ra từ ngày 4 - 6/8 đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều công ty lữ hành và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều công ty lữ hành đã công bố đa dạng gói kích cầu du lịch lên đến 50%, nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp này. Đây là sự phối hợp giữa Sở Công Thương và Sở Du lịch thành phố nhằm tung ra những sản phẩm du lịch kết hợp với các dịch vụ mua sắm, ăn uống, đi lại... tăng mức giảm giá cho du khách, người dân, kích cầu tiêu dùng.

SÔI NỔI CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, phó tổng giám đốc Vietravel, cho hay đã đăng ký khuyến mãi cho sản phẩm tour du lịch trong nước lẫn nước ngoài. Các bộ sản phẩm tour nước ngoài có giá tốt hơn vì đây là xu hướng lựa chọn của khách sau dịch. "Có nhiều đường tour mức giá đảm bảo giảm khá sâu, nếu so với cao điểm hè có thể lên đến 50%. Còn so với trước dịch 2019, giá giảm khoảng 10%", bà Phương Hoàng nói.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing, Công ty Du lịch TSTtourist cho biết, lễ hội sông nước TP.HCM là dịp để các công ty lữ hành tung ra nhiều sản phẩm du lịch đường sông mới. Những sản phẩm du lịch này giúp gia tăng trải nghiệm, quảng bá thêm nhiều điểm tham quan và vui chơi - giải trí thú vị, phù hợp với nhiều đối tượng. "Trong 10 sản phẩm tour du lịch TP.HCM, TSTtourist có 5 chương trình gắn với sông nước. Các tour du lịch này sau khi giảm giá còn từ 1 - 2,5 triệu đồng/khách...", ông Nguyễn Minh Mẫn thông tin.

Lĩnh vực hàng không, thương mại, văn hóa nghệ thuật lần đầu tiên kích cầu du lịch song hành cùng với Lễ hội Sông nước TP.HCM. Ảnh: TSTtourist

Trong khi đó nhiều doanh nghiệp lữ hành giảm giá đến 31% các chương trình du lịch nội đô khám phá những công trình kiến trúc quan trọng và có những giá trị về mặt lịch sử văn hóa ngay giữa lòng Thành phố do Công ty Bến Thành Tourist, Chim Cánh Cụt, Saco, Saigontourist, TST, Vietravel, Vietluxtour tổ chức.

Ví như du lịch trên sông, khách du lịch được trải nghiệm một hình thức di chuyển mới để tham quan và khám phá thành phố với giá chỉ từ 250.000 đồng do Công ty Chim Cánh Cụt, Saco, Saigontourist, TST, Vietravel, tổ chức. Hay Chương trình khám phá Cần Giờ bằng đường bộ và đường sông với giá vé khuyến mại 5 – 40%, chỉ từ 599.000 đồng do Công ty Saigontourist, Vietravel, Saco, TST, Chim Cánh Cụt… tổ chức.

Còn các tour liên tỉnh do Vietravel, Bến Thành Tourist tổ chức có giá khá hợp lý. Như từ 7.690.000 đồng/người cho các chương trình tour: Non nước hữu tình: Tiền Giang - Bến Tre - TP.HCM - Tây Ninh - Vũng Tàu (4N3Đ). Hay giá chỉ từ 13.360.000 đồng/người cho hành trình: TP.HCM – Đồng bằng sông Cửu Long - Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Tam Cốc (10N). Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Đà Nẵng – Hội An – Huế – TP.HCM (11N).

Tiếp đến, 10 điểm tham quan (Bảo tàng Lịch sử, Khu dã ngoại Green Park, Địa đạo Củ Chi, Khu di tích lịch sử Chiến khu rừng Sác, Đài quan sát Sky Deck, Bào tàng Thành phố, KDL Suối Tiên, Đầm sen, Bào tàng Áo dài, Thảo Cầm viên) giảm giá từ 10% lên đến 50% các dịch vụ, giá vé trong dịp cao điểm hè 2023. Ngoài ra, hàng trăm điểm tham quan, nhà hàng, cơ sở lưu trú, đơn vị chăm sóc sức khỏe... trên địa bàn sẽ giảm giá từ 5 - 50% dịch vụ, giá vé trong dịp cao điểm hè 2023.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành giảm giá đến 31% các chương trình du lịch nội đô khám phá những công trình kiến trúc quan trọng. Ảnh: Chim Cánh Cụt Travel.

Đặc biệt, lĩnh vực hàng không, thương mại, văn hóa nghệ thuật lần đầu tiên kích cầu du lịch song hành cùng với Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ nhất. Cụ thể, Hãng hàng không Vietnam Airline giảm giá vé lên đến 82%, từ ngày 12/6 - 23/12/2023 cho các công ty du lịch để xây dựng chương trình trọn gói trên tất cả chuyến bay nội địa đến TP.HCM và ngược lại.

Hãng hàng không Vietjet Air áp dụng chương trình khuyến mãi 12 - 14 giờ mỗi ngày cho toàn mạng bay nội địa, trong đó có một số đường bay đến TP.HCM với giá vé từ 0 đồng (chưa gồm thuế phí) và một số đường bay quốc tế đến TP.HCM vào thứ 4, 5, 6 hàng tuần với giá vé từ 0 đồng (chưa gồm thuế phí).

PHÁT HUY THẾ MẠNH ĐÔI THỊ SÔNG NƯỚC

Trong bối cảnh sức mua chịu nhiều tác động kinh tế chung, các doanh nghiệp cho biết sẽ theo dõi phản ứng của khách hàng để đánh giá nhu cầu, khả năng chi trả từ đó mới quyết định tiếp tục bổ sung thêm sản phẩm hay thêm các ưu đãi kích cầu tiêu dùng khác. Bên cạnh đó, nhiều chương trình đã được làm mới về mặt trải nghiệm, gia tăng thêm nhiều điểm tham quan và vui chơi - giải trí thú vị, phù hợp với nhiều đối tượng khách du lịch như gia đình, nhóm bạn mong muốn trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng cùng nhau.

Nhiều doanh nghiệp đã phát huy thế mạnh, kết nối thành công, hình thành nên các chương trình du lịch hứa hẹn cho một hành trình sống động trong dịp hè năm nay. Ngoài ra các doanh nghiệp còn liên kết với các đối tác uy tín trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng… nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng với các chương trình ưu đãi.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết kích cầu du lịch là giai đoạn 2 của chương trình Shopping Season năm 2023. Chương trình sẽ kết hợp với Sở Du lịch thành phố tổ chức các tour tuyến mua sắm trong TP, các doanh nghiệp sẽ cùng chia sẻ lợi ích và chi phí để thu hút du khách mua sắm với tiêu chí chất lượng, giá cả hợp lý...

Lễ hội Sông Nước TP.HCM có điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật và đa dạng các hoạt động hưởng ứng khác. Ảnh: Ảnh: Chim Cánh Cụt Travel.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết sáu tháng đầu năm, ngành du lịch thành phố đã đạt được doanh thu khá cao nhờ sức mua trong dân tăng. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, để duy trì, ngành du lịch thành phố xác định cần phải có thêm nhiều sản phẩm mới với giá tốt hơn nữa. "Trong Lễ hội sông nước TP.HCM vào tháng 8 tới đây, thành phố sẽ giới thiệu từ 30 - 50 chương trình kích cầu du lịch, trong đó phát triển 20 chương trình du lịch đường thủy, đem đến nhiều trải nghiệm mới cho du khách", bà Hoa nói.

Lễ hội Sông Nước TP.HCM được tổ chức có điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật và đa dạng các hoạt động hưởng ứng khác tại các địa điểm ven sông như: Cảng Sài Gòn - Cảng Hành khách tàu biển, công viên bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bến Bình Đông…

Đây là sự kiện nhằm phát huy tiềm năng vốn có và khai thác tối đa giá trị kinh tế, văn hóa, du lịch của dòng sông Sài Gòn; thúc đẩy truyền thông và quảng bá về các làng nghề truyền thống, các biểu tượng du lịch và điểm đến văn hóa, giải trí đặc trưng nhất của thành phố, giúp định vị thương hiệu đô thị sông nước giàu bản sắc của TP.HCM.