Thanh thuế năm 2023, TV2 bị phạt gần 5 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2-HOSE) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế khi thanh tra thuế năm 2023 tại TV2.

Công ty cho biết sau khi nhận được thông tin về thuế, công ty đã kịp thời thực hiện kê khai điều chỉnh và nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 2386/QĐ-CT như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3,863 tỷ đồng; Thuế thu nhập cá nhân: 74,5 triệu đồng; Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (tháng 12 năm 2023) số tiền: 1,54 tỷ đồng; Tiền chậm nộp: 152,4 triệu đồng; Phạt vi phạm hành chính: 794 triệu đồng.

TV2 cho biết thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh chủ yếu do yêu cầu ghi nhận doanh thu đối với các dự án đã nhận tạm ứng và triển khai nhưng chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu với khách hàng.

Như vậy, tổng số tiền bị xử phạt về thuế tại TV2 là gần 5 tỷ đồng và giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ 1,5 tỷ đồng.

Mới đây, VCSC đã có khuyến nghị giá mục tiêu cho TV2 là 32.000 đồng/cổ phiếu trong kịch bản không có SH2P và 58.300 đồng/cổ phiếu trong kịch bản có SH2P.

Cụ thể: TV2 công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với doanh thu đạt 362 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 12 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm 2024, công ty báo cáo tổng doanh thu đạt 601 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 24 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh này lần lượt hoàn thành 28%/28% dự báo cả năm của VCSC trong kịch bản có dự án Sông Hậu 2 (SH2P), và hoàn thành 39%/30% dự báo cả năm của VCSC trong kịch bản không bao gồm dự án Sông Hậu 2.

VCSC cho rằng doanh thu tăng mạnh là do TV2 hoàn thành hợp đồng thiết kế và tư vấn cho dự án đường dây 500kV mạch 3, đã nghiệm thu trong quý 1 và sự đóng góp từ dự án nhà máy điện sinh khối Hậu Giang tăng đáng kể khi mà dự án này đang ở giai đoạn thi công cao điểm để đảm bảo mục tiêu vận hành thương mại vào tháng 12 năm nay. Doanh thu từ dự án điện sinh khối Hậu Giang đạt 357 tỷ đồng, chiếm ~60% tổng doanh thu trong giai đoạn này. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi mức tăng cao hơn trong giá vốn hàng bán (+154% so với cùng kỳ), dẫn đến mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thấp là 5,4%. Cùng với việc chấm dứt dự án Sông Hậu 2 (“SH2P”), VCSC hiện nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận.

Trước đó, vào ngày 01/07/2024, Bộ Công Thương gửi công văn đến Công ty TNHH Điện lực Sông Hậu 2 (“SH2”), 100% thuộc sở hữu của Tập đoàn Toyo, thông báo hợp đồng BOT giữa Bộ Công Thương và Toyo đã chấm dứt do nhà đầu tư không hoàn tất thủ tục thu xếp vốn để Đóng tài chính trước ngày 30/06/2024. Mặc dù Toyo vẫn đang tìm kiếm tư vấn pháp lý để khắc phục và tiếp tục dự án, nhưng VCSC nhận thấy TV2 sẽ khó ghi nhận doanh thu từ hợp đồng EPC với SH2 trong năm 2024, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất.

Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2024 và lợi nhuận tổng hợp giai đoạn 2024-2028.