The Cityon: Mở rộng không gian sống, bật muôn cách trải nghiệm

Thị trường căn hộ đang ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong tiêu chí lựa chọn của người mua. Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong nửa đầu năm 2026, 66% giao dịch chung cư phục vụ nhu cầu ở thực. Khảo sát môi giới quý 2/2026 cũng cho thấy 46% ý kiến đánh giá khách hàng ưu tiên tiện ích nội khu, 27% quan tâm tới cộng đồng cư dân và 18% chú trọng thiết kế mặt bằng. Đáng chú ý, 65% môi giới cho biết khách hàng “rất ưu tiên” hoặc “ưu tiên” những dự án có kết nối hạ tầng tốt.
Sự dịch chuyển này cho thấy giá trị của một căn hộ ngày càng được nhìn trong một bối cảnh rộng hơn: môi trường sống, tiện ích, cộng đồng và khả năng kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế, giáo dục, giải trí.
Câu hỏi của người mua vì thế cũng dần thay đổi. Không chỉ là “căn hộ rộng bao nhiêu?”, mà còn là “sống tại đây, tôi có thể tận hưởng cuộc sống theo những cách nào?”.
Người mua nhà ngày càng quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống, tiện ích và trải nghiệm bên ngoài không gian căn hộ
Xu hướng này thể hiện rõ hơn ở thế hệ cư dân trẻ. Một ngày của họ có thể đồng thời chứa nhiều trạng thái: làm việc, vận động, gặp gỡ bạn bè, dành thời gian cho gia đình hay đơn giản là tìm một khoảng riêng để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.
Vì vậy, một nơi an cư đáng sống không chỉ cần đáp ứng công năng bên trong căn hộ, mà còn cần tạo ra đủ lựa chọn để cuộc sống có thể linh hoạt chuyển nhịp theo từng thời điểm. Khi đó, giá trị của căn hộ không còn giới hạn trong không gian ở, mà trở thành điểm bắt đầu của một hệ trải nghiệm sống rộng mở hơn.
The Cityon là “Thành phố thú vị” thuộc tổ hợp cao tầng cá tính Imperia Ocean City, nơi mỗi cư dân có thể tự do lựa chọn nhịp sống theo cảm hứng của riêng mình. Tinh thần ấy được hiện thực hóa qua hệ tiện ích nội khu phong phú, tạo nên nhiều không gian và trải nghiệm phù hợp với từng trạng thái sống.
Đó có thể là những khoảnh khắc vận động đầy năng lượng với MOVE, những cuộc gặp gỡ và kết nối cùng MEET, niềm vui khám phá điều mới qua EXPLORE, phút giây sống chậm để tìm lại sự cân bằng với RESET, hay đơn giản là tận hưởng một ngày thảnh thơi trong chính tổ ấm với STAY. Giá trị của The Cityon vì thế không chỉ nằm ở số lượng tiện ích, mà ở khả năng mở ra nhiều cách để mỗi cư dân tận hưởng một ngày theo cách riêng.
Các trải nghiệm ấy được kết nối bởi Active Loop - mạch sống liên hoàn xuyên suốt các không gian vận động, vui chơi, giao lưu và thư giãn, để từng tiện ích không tồn tại riêng lẻ mà trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống hàng ngày.
Từ nội khu, bán kính trải nghiệm tiếp tục mở rộng ra Ocean City với hệ thống vui chơi, mua sắm, giáo dục, y tế và dịch vụ như VinWonders Water Park, Mega Grand World, Vincom Mega Mall hay Vinmec.
Từ nội khu đến hệ sinh thái Ocean City, The Cityon mở rộng trải nghiệm sống qua nhiều lớp tiện ích và kết nối.
Ở quy mô rộng hơn, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Vành đai 3.5, Vành đai 4 cùng các cây cầu phía Đông tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối giữa Ocean City, trung tâm Hà Nội và các khu vực lân cận.
Đáng chú ý, The Cityon tuyến Metro số 8 theo quy hoạch, bổ sung thêm một lớp kết nối giao thông công cộng cho khu vực trong tương lai. Với thế hệ cư dân trẻ, khả năng tiếp cận metro không chỉ mang ý nghĩa thuận tiện trong di chuyển, mà còn gắn với cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn, mở rộng lựa chọn nơi làm việc, học tập và vui chơi trong thành phố.
Tại những đô thị phát triển như Tokyo hay Seoul, khả năng tiếp cận hệ thống đường sắt đô thị từ lâu đã trở thành một trong những yếu tố được cân nhắc khi lựa chọn nơi ở. Với The Cityon, sự hiện diện của Metro số 8 trong quy hoạch vì thế không chỉ mở thêm một phương thức di chuyển, mà còn góp phần mở rộng bán kính sống của cư dân trong tương lai
Trong tương lai gần, khi hạ tầng tiếp tục hoàn thiện và những khoảng cách dần được rút ngắn, The Cityon không chỉ mở rộng khả năng di chuyển, mà còn mở rộng không gian sống vượt ra ngoài giới hạn của một căn hộ.
* Để khách hàng có thể trực tiếp hình dung rõ hơn về quy hoạch, sản phẩm và hệ trải nghiệm của “Thành phố thú vị”, sự kiện giới thiệu dự án và khai trương sa bàn The Cityon sẽ diễn ra vào 14h00 ngày 7/11/2026 tại Văn phòng Trải nghiệm Imperia Ocean City - Tầng 3, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Ocean Park 2 - Văn Giang - Hưng Yên. Đây cũng là dịp để khách hàng tiếp cận trực quan hơn với một không gian sống đang được định hình theo tinh thần “Thênh thang sống đời rực rỡ – More Ways to Live”.
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