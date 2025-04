The Cosmopolitan và hệ sinh thái tiện ích tỷ đô xứng tầm giới thương gia

Với bất động sản cao cấp, đặc biệt là dành cho giới thương gia, yếu tố tạo nên giá trị không chỉ nằm ở vị trí trung tâm, kết nối giao thông thuận tiện, hay chuỗi tiện ích cao cấp nội - ngoại khu. Đó còn là không gian sống mang tính biểu tượng - nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa trong một đại đô thị hiện đại, sang trọng và hội nhập.

BIỂU TƯỢNG KIÊU HÃNH MỚI

The Cosmopolitan - Biểu tượng kiêu hãnh mới phía Đông Hà Nội.

Là một trong những dự án nổi bật tại Hà Nội do MIK Group phát triển, The Cosmopolitan nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường nhờ định vị chuẩn sống thương gia độc đáo. Điểm khác biệt lớn nhất của The Cosmopolitan đến từ khả năng cá nhân hóa cao trong từng chi tiết thiết kế. Lấy cảm hứng từ những VIP Lounge tại các sân bay quốc tế, không gian sống tại đây đề cao sự sang trọng, riêng tư và tiện nghi tối đa.

Mỗi khu vực tiện ích đều được thiết kế theo chủ đề riêng biệt, nhằm tạo ra trải nghiệm sống độc bản cho từng cư dân. Thậm chí, tính cá nhân hoá còn được đẩy lên đến mức khiến các “thượng đế” thấy như được đo ni, đóng giày cho riêng mình qua các tiện ích được thiết kế theo chủ đề riêng.

Nhưng không chỉ có vậy, nắm bắt được thị hiếu của lớp khách hàng tinh hoa mà dự án hướng tới, The Cosmopolitan còn là sự biểu thị cao nhất cho tâm huyết kiến tạo nên các dự án đáng sống: Sống xanh - sống khoẻ - hoà mình cùng thiên nhiên và hội nhập sâu sắc của chủ đầu tư.

Tại đây, chỉ với 0,5 ha diện tích xây dựng, chủ nhân tại The Cosmopolitan sẽ được tận hưởng hơn 40 ha cảnh quan xanh và tiện ích ngoài trời: tổ hợp bể bơi ngoài trời, sân chơi trẻ em, đồi cỏ đa năng...

CHẤT THƯỢNG LƯU GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ

Giữa lòng đại đô thị Vinhomes Global Gate, The Cosmopolitan là nét chấm phá, là biểu tượng và niềm kiêu hãnh của giới thương gia trẻ tuổi, nơi mà cuộc sống mỗi ngày là sự tận hưởng đúng nghĩa giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt với 15.000m2 công viên Millennium Park, nơi mỗi bước chân đều chạm vào sắc xanh thuần khiết, để khai mở tâm hồn, trí óc con người.

“Mua nhà, được cả công viên” có lẽ là câu nói đúng nhất và phổ biến nhất mà những chủ nhân tương lai tại The Cosmopolitan sẽ truyền tai nhau. Và việc sở hữu đại công viên ngay dưới thềm nhà chính là một đặc quyền đáng mơ ước mà các “Thượng đế” tại đây có thể tự hào.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi thành đạt, dự án sở hữu 03 điểm drop-off tại các trục đường lớn, 6 sảnh đón riêng biệt dành cho căn hộ và văn phòng, cùng 03 tầng hầm liên thông với tổng diện tích gần 50.000m² - vượt 25% so với tiêu chuẩn cao cấp. Những chi tiết này giúp cư dân có được trải nghiệm sống - làm việc - giao thương hiệu quả và đẳng cấp hơn bao giờ hết.

Tính biểu tượng cao của The Cosmopolitan còn được thể hiện ở vị trí và tầm view hiếm có. Con mắt ham muốn trải nghiệm của các cư dân tại đây sẽ dễ dàng được nuông chiều, khai mở đại tiệc thị giác thượng hạng mỗi ngày với ba tầm view triệu đô: Tầm nhìn chính diện hướng thẳng ra “kỳ quan” hồ nội khu Global Gate rộng hơn 32ha; Tầm nhìn phía sau, phóng tầm mắt đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế The Grand Expo; Tầm nhìn phía còn lại hướng ra sông Hồng và Cầu Tứ Liên.

The Cosmopolitan sở hữu vị trí và tầm nhìn hiếm có.

Không hề quá khi nói rằng chỉ với việc “nhìn”, cái tâm thế doanh nhân, cái trải nghiệm thượng lưu của các chủ nhân căn hộ nơi đây đã được nâng lên một bậc, khẳng định tính độc đáo và khan hiếm riêng có của dự án.

Không chỉ là biểu tượng sống, The Cosmopolitan còn là sản phẩm đầu tư hấp dẫn với tiềm năng tăng giá vượt trội. Theo Savills, trong 5 năm qua, giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đã tăng trung bình 22%/năm. Riêng khu vực Đông Anh, tính đến hết quý 1/2025, ghi nhận mức tăng 42% - cao nhất thị trường, nhờ các cú hích hạ tầng và các dự án quy mô lớn như Vinhomes Global Gate.

Đặc biệt, tỷ lệ căn hộ có giá trên 4 tỷ đồng bán thành công trong quý 1/2025 chiếm tới 50% tổng lượng giao dịch - một con số cho thấy xu hướng người mua ngày càng ưu tiên lựa chọn sản phẩm bất động sản giá trị cao, thể hiện sự dịch chuyển rõ rệt trong khẩu vị đầu tư của giới thượng lưu.

The Cosmopolitan không chỉ đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng về một không gian sống xứng tầm, mà còn mở ra cơ hội sinh lời bền vững cho những nhà đầu tư tinh anh. Từ vị trí - tiện ích - cộng đồng - thiết kế - đến tầm nhìn và tiềm năng tăng trưởng, tất cả hợp thành một chỉnh thể hoàn mỹ, định vị The Cosmopolitan là tâm điểm của thị trường căn hộ cao cấp tại Hà Nội năm 2025.