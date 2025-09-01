Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua đã trở thành sự kiện lịch sử thu hút sự quan tâm mạnh mẽ không chỉ trong cộng đồng mà còn trên không gian mạng. Thực tế, sự kiện này đã tạo ra một làn sóng tìm kiếm chưa từng có. Trên công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, tính từ ngày 1/4 đến ngày 28/4/2025, đã có khoảng 2,8 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến các chủ đề về đại lễ lịch sử.

Giới trẻ đã cho thấy sự không “vô cảm” với những sự kiện của dân tộc thông qua cách mà họ thân thiết gọi ngày đại lễ của dân tộc bằng cụm từ “concert quốc gia”. Kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 và chắc chắn sẽ lan tỏa suốt cả năm nay, giới trẻ Việt thực sự đã hòa mình vào những ngày trọng đại của đất nước với không khí lễ hội tưng bừng, đúng chất trẻ và đầy tự hào.

Từ năm 2024, phong trào vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà đã “hot rần rần” cõi mạng. Khi đó, chỉ cần search các từ khóa #cotoquoc, #vecotoquoc… trên các nền tảng mạng xã hội, sẽ ra kết quả với rất nhiều video triệu view. Người khởi xướng phong trào thú vị này là TikToker Lê Quang Vũ (29 tuổi, Vĩnh Phúc) khi anh nảy ra ý tưởng vẽ ngôi sao 5 cánh lên trên mái nhà vừa được xây sửa cho bố mẹ. Các phiên bản khác của trend này có thể kể đến như vẽ hình cờ Tổ quốc lên cửa cuốn, tường nhà, mái trường…

Bước sang năm 2025, đón đại lễ A50, giới trẻ không chỉ rủ nhau thay avartar, treo cờ Tổ quốc, mà còn check-in các điểm du lịch rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng xếp hàng cả buổi để mua phụ san báo chí... Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng, dường như luôn trên mũ của những em bé "khối bỉm sữa", hay trên áo của nhiều lứa tuổi – những người tự gọi mình là "khối yêu nước". Các trào lưu như "Cờ trong mắt - Tổ quốc trong tim" với các video biến hình nghệ thuật đã trở thành phương thức biểu đạt tình cảm với đất nước đầy sáng tạo.

Tới check in sớm từ đầu tháng 7 tại Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chào đón sự kiện A80, bạn Vũ Trà My (18 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) cho biết: “Khi chụp hình với lá cờ, hay những sản phẩm in hình lá cờ đỏ sao vàng, tôi thấy rất tự hào và xúc động. Nhất là khi đứng tại những nơi thiêng liêng như Lăng Bác, cảm giác đó còn rõ ràng hơn, như được kết nối với lịch sử mà thế hệ trẻ chúng tôi đang cố gìn giữ và thể hiện theo cách riêng”.

Theo Thạc sĩ Đinh Văn Mãi, chuyên ngành Công tác xã hội, giảng viên Trường Đại học Văn Lang (TP.HCM), “Thời đại 4.0 mang đến nhiều cơ hội để người trẻ thể hiện lòng yêu nước, thông qua việc tận dụng sức mạnh của khoa học, công nghệ. Dưới sức ảnh hưởng của truyền thông và mạng xã hội, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những hành động thể hiện lòng yêu nước, hành động nhân văn truyền đi động lực tích cực sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đó chính là sứ mệnh, là trách nhiệm của người trẻ”.

Lời căn dặn sâu sắc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất", đã trở thành kim chỉ nam thôi thúc thế hệ trẻ Việt Nam gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống. Lần đầu tiên tại TP.HCM, gần 1.000 người đã tham gia và diễu hành tại sự kiện Bách Hoa Bộ Hành vào ngày 8/3/2025. Hàng trăm bộ trang phục đủ kiểu dáng từ các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã mang cổ phục và những giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế.

Tương tự, các concert của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã đưa khán giả vào một không gian âm nhạc đầy cảm xúc và tự hào. Những ca khúc quen thuộc như “Mẹ yêu con”, "Trống cơm," "Một vòng Việt Nam,"... giờ đây mang hơi thở của thời đại, nhưng vẫn giữ trọn vẹn cái hồn cốt của những làn điệu truyền thống. Đây chính là nguồn sức mạnh tinh thần để dân tộc Việt vươn mình trong dòng chảy toàn cầu hóa.

Mới đây nhất, chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã tạo nên một làn sóng “săn vé để được mặc áo quốc kỳ và hát quốc ca”. Tất cả khán giả đã đến với chương trình là để tri ân và tôn vinh đất nước thân yêu. Nhiều bạn trẻ ở các địa phương thậm chí đã nhờ bạn bè đặt vé hộ, kết nối từ khắp nơi, để được có mặt trong đêm nghệ thuật đặc biệt này.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, nhận định tất cả những điều này cho thấy tinh thần dân tộc chưa bao giờ phai nhạt, chỉ cần được truyền tải bằng hình thức phù hợp và chạm đúng vào cảm xúc người trẻ. “Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy, lòng yêu nước trong mỗi người trẻ chưa bao giờ vơi cạn. Chỉ cần được khơi dậy đúng cách, chỉ chờ một ngọn lửa thắp lên, là bùng cháy dữ dội và bền bỉ”.

Có người nói chưa bao giờ thấy các bạn trẻ Gen Z lại “rủ nhau” lên mạng xã hội để kể chuyện lịch sử nhiều đến thế. Một số cái tên nổi bật trên Tiktok như: “Giao Cùn” (847.000 follow), “Ỷ Lan hay Xuân Khánh?” (141.000 follow), “Dòng Máu Việt” (3 triệu follow) hay “EZ Sử” (535.000 subscribers trên Youtube).... đã kể lại những câu chuyện và sự kiện lịch sử qua góc nhìn của người trẻ, khiến mọi thông tin trở nên dễ hiểu, gần gũi và thân thuộc hơn.

Tương tự, nhờ các trang fanpage được quản trị sáng tạo, các bảo tàng hay di tích thời gian gần đây luôn đông nghịt người dân xếp hàng mua vé, nhận được sự quan tâm lớn của giới trẻ. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bảo tàng Lịch sử TP.HCM, di tích Nhà tù Hỏa Lò, hay địa đạo Củ Chi, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế… đều đã xây dựng thương hiệu, làm truyền thông, thiết kế bộ nhận một cách bài bản và hấp dẫn.

Chính công nghệ đã mở ra những cách thức lan tỏa mới, để lịch sử đến gần hơn với giới trẻ. Điển hình là Viên Hồng Quang, một thanh niên 9X, đã dùng AI phục chế các tư liệu lịch sử, tái tạo hình ảnh quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đoạn phim tư liệu chiến tranh. Nhóm bạn trẻ Team Lee phục dựng chân dung các liệt sĩ và trao tặng cho gia đình thân nhân. Nhóm Vietnam Centre ra mắt cuốn sách song ngữ “Dệt nên triều đại” khái quát về cổ phục Việt thời Lê sơ...

Từ ngày 30/4 đến ngày 2/9, từ đại lễ A50 đến sự kiện A80 lịch sử, thị trường tiêu dùng cũng luôn ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Ở mảng dịch vụ, nhiều quán cà phê đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng, cho ra mắt những chiếc ly độc đáo, những món bánh, thức uống… được tô điểm bằng hình ảnh cổ động cùng lá cờ nhỏ xinh, tạo nên điểm nhấn vừa truyền thống vừa hiện đại.

Anh Nguyễn Huỳnh, chủ quán Cà phê ống (TP.HCM), cho biết không chỉ các bạn trẻ mà còn cả những đại gia đình có con nhỏ cũng đến quán mua cà phê ống để trải nghiệm và check-in. Vào dịp cuối tuần, số lượng cà phê ống bán ra lên đến 800 - 1.000 ống. Ngoài ra, “quán luôn khuyến khích mọi người giữ lại những lá cờ nhỏ trên mỗi ống để trang trí bàn học, bàn làm việc hoặc trên xe để nhắc nhở bản thân về lòng yêu nước”, anh Huỳnh chia sẻ.

Có thể thấy, những sáng tạo đầy màu sắc trong cách người trẻ Việt thể hiện tình yêu Tổ quốc không chỉ phản ánh cá tính, tư duy hiện đại, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước một cách gần gũi, sống động.

Tuy nhiên, trong hành trình lan tỏa những giá trị tích cực ấy, mỗi cá nhân vẫn cần giữ sự tỉnh táo và trách nhiệm, tuân thủ các quy định pháp luật về việc sử dụng hình ảnh quốc kỳ, các biểu tượng và khẩu hiệu yêu nước. Bởi tôn trọng là nền tảng của sáng tạo và cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước đúng nghĩa, trọn vẹn và văn minh nhất.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-3536-2025.html