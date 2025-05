The Landmark vinh dự Lọt vào Top 30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất sắc nhất Việt Nam

Sự kiện được tổ chức vào tháng 4 bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam cùng sự bình chọn của Ban Biên tập và độc giả VnEconomy, khẳng định vị thế dẫn đầu bền vững của The Landmark - một danh hiệu mà đơn vị này đã nhiều lần đạt được trong suốt thập kỷ qua.

Ra đời từ năm 1994, The Landmark là khu phức hợp căn hộ dịch vụ và văn phòng quốc tế đầu tiên tại TP. HCM. Với chất lượng dịch vụ và quản lý vượt trội, The Landmark đã xây dựng được niềm tin vững chắc từ các tập đoàn đa quốc gia và khách hàng cá nhân.

THE LANDMARK - BIỂU TƯỢNG TIÊN PHONG TẠI TP.HCM

Tọa lạc tại trung tâm quận 1, khu phức hợp này bao gồm một tòa nhà 16 tầng với các căn hộ dịch vụ cao cấp, văn phòng cho thuê và Câu lạc bộ Sức khỏe. Là liên doanh giữa Hongkong and Shanghai Hotels - chủ sở hữu Tập đoàn Peninsula, đơn vị vận hành các khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới - và Công ty Dịch vụ Đối ngoại - Bộ Quốc phòng, The Landmark không chỉ mang đến sự sang trọng mà còn cam kết phát triển bền vững thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội và đổi mới vận hành.

Nằm bên dòng sông Sài Gòn tại quận 1, The Landmark sở hữu vị trí lý tưởng, dễ dàng kết nối với các điểm tham quan, khu vực kinh doanh trọng điểm và các khu công nghiệp lân cận của TP. HCM. Chỉ trong vài phút đi bộ, du khách có thể khám phá các điểm du lịch, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi và trung tâm mua sắm. Dù nằm giữa nhịp sống sôi động của thành phố, The Landmark vẫn mang đến không gian yên bình, sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Sài Gòn, là lựa chọn lý tưởng cho cả du khách trong nước và quốc tế.

CĂN HỘ DỊCH VỤ THANH LỊCH VÀ VĂN PHÒNG CAO CẤP

The Landmark cung cấp 64 căn hộ dịch vụ rộng rãi từ tầng 10 đến tầng 14, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như bồn tắm, nhà bếp và nội thất tinh tế. Khách hàng có thể lựa chọn giữa bốn loại căn hộ: studio (40–50 m2), một phòng ngủ (62–92 m2), hai phòng ngủ (120 m2) và ba phòng ngủ (172 m2). Dịch vụ lễ tân và an ninh 24/7 đảm bảo mọi nhu cầu được đáp ứng nhanh chóng, mang lại trải nghiệm thoải mái như ở nhà.

Bên cạnh đó, The Landmark cung cấp hơn 10.000 m2 diện tích văn phòng cao cấp, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhờ vị trí trung tâm và hệ thống an ninh, dịch vụ chất lượng cao. Đây là lựa chọn hàng đầu cho các công ty mong muốn thiết lập trụ sở tại TP. HCM.

Câu lạc bộ Sức khỏe tại tầng 15 và 16 của The Landmark mang đến các tiện ích thể dục và chăm sóc sức khỏe như phòng gym hiện đại, phòng yoga, phòng xông hơi và hồ bơi sân thượng. Các lớp yoga, Zumba và squash được hướng dẫn bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp, thu hút cư dân, nhân viên văn phòng và khách vãng lai. Câu lạc bộ không chỉ khuyến khích lối sống lành mạnh mà còn hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu thể chất.

Điểm nhấn độc đáo là sân squash duy nhất tại trung tâm TP. HCM, thu hút người chơi từ khắp nơi trên thế giới. Các lớp học nhóm và cá nhân được thiết kế phù hợp cho mọi trình độ. Giải đấu squash thường niên vào tháng 10 là sự kiện nổi bật, kéo dài một tháng và khép lại bằng buổi tiệc tại hồ bơi sân thượng, góp phần xây dựng cộng đồng squash ngày càng phát triển tại thành phố.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Kể từ năm 2012, The Landmark đã tích cực triển khai các chương trình Trách nhiệm Xã hội và Phát triển Bền vững (CSR), hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động thiện nguyện. Các chương trình này được dẫn dắt bởi đội ngũ nhân viên tận tâm, với sự tham gia của cư dân và khách thuê văn phòng. The Landmark đã hợp tác với 13 tổ chức để cung cấp hỗ trợ tài chính và vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm nay, The Landmark đã tổ chức sự kiện gây quỹ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ vào tháng 3, quyên góp được số tiền để tặng 5 đèn năng lượng mặt trời 500W cho Mái ấm Thanh Tâm tại huyện Cần Giờ. Nhiều dự án khác đang được lên kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Để tham gia các hoạt động thiện nguyện, vui lòng liên hệ trực tiếp với The Landmark.

Trong suốt ba thập kỷ, The Landmark đã khẳng định danh tiếng nhờ vào uy tín của thương hiệu Peninsula và cam kết không ngừng về chất lượng. Là một trong những bất động sản danh giá nhất TP. HCM, The Landmark tiếp tục đặt ra tiêu chuẩn cho phong cách sống sang trọng và dịch vụ doanh nghiệp. Với dịch vụ cá nhân hóa, cơ sở vật chất hiện đại và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, The Landmark luôn là địa chỉ được săn đón bởi cả cư dân và doanh nghiệp.