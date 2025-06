Thanh Hóa xử lý 55 dự án treo, thu hồi đất nếu chậm khắc phục

Trong kế hoạch xử lý các dự án đầu tư trực tiếp được chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc không triển khai, UBND tỉnh Thanh Hóa xác định rõ 55 trường hợp cụ thể. Trong đó có nhiều dự án lớn về quy mô diện tích, thời gian kéo dài hoặc mức độ chậm tiến độ đáng kể, được đưa vào diện kiểm tra trọng tâm.

ĐIỂM MẶT MỘT SỐ DỰ ÁN TRONG DIỆN RÀ SOÁT

Một trong những dự án có quy mô lớn nhất là Trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Giang Thái Sơn, thực hiện tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, với tổng diện tích 15.095,3 m². Dự án đã được giao đất từ tháng 3/2017, nhưng đến nay vẫn còn 8 trên 16 hạng mục chưa hoàn thành. Theo kế hoạch, nếu hết thời gian gia hạn 24 tháng mà không hoàn thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất.

Dự án Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng của Công ty TNHH BOB Hà Nội tại xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành có quy mô 56.000 m2. Tính đến tháng 6/2025, dự án đã xây dựng được 23 hạng mục, nhưng còn lại 2 hạng mục chưa hoàn thành. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN đã có báo cáo đề nghị đưa dự án ra khỏi danh sách vi phạm nếu kiểm tra thực tế xác nhận hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp cây ăn quả, cây dược liệu của Công ty cổ phần Dịch vụ Truyền thông LKC Việt Nam tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn có diện tích 95.000 m2. Dự án được thực hiện từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2019, hiện còn 12 trong số 20 hạng mục chưa hoàn thành dù đã đi vào hoạt động. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, lập báo cáo gửi UBND tỉnh để xử lý theo quy định.

Nhà máy sản xuất gạch công nghệ cao, phát thải thấp do Công ty cổ phần Á Mỹ Thọ Xuân thực hiện tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân là dự án công nghiệp đáng chú ý. Với tổng diện tích 67.102 m2, dự án đã hoàn thành giai đoạn I nhưng chưa triển khai giai đoạn II. Việc tiếp tục sử dụng đất sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế trong thời gian tới.

Khu trung tâm thương mại, dịch vụ, tổ chức sự kiện và cây xanh thể thao của Công ty TNHH Trường Thành – Đông Sơn có quy mô 12.644 m², triển khai tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Được chấp thuận từ năm 2016, đến nay dự án còn 2 trong số 16 hạng mục chưa hoàn thành. UBND tỉnh đã đồng ý gia hạn tiến độ do yếu tố bất khả kháng đến ngày 25/4/2026. Nếu sau mốc thời gian trên không hoàn thành toàn bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất xử lý theo quy định.

Dự án Nhà máy chế biến gỗ Anh Kiên của Công ty TNHH Chế biến lâm sản Anh Kiên tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành có tổng diện tích 21.245,5 m². Dự án bắt đầu từ tháng 7/2017, đến nay đã xây dựng 17 hạng mục, còn 10 hạng mục chưa đầu tư nhưng đã đi vào hoạt động. Việc kiểm tra trong tháng 6/2025 sẽ làm cơ sở để xác định trách nhiệm tiếp theo.

Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất gạch không nung Phú Quý, do Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Xuất nhập khẩu Phú Quý thực hiện tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc có diện tích 10.008 m². Triển khai từ tháng 6/2017, dự án hiện còn 14 trong số 18 hạng mục chưa xây dựng. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hậu kiểm trong tháng 6/2025 và đề xuất hướng xử lý.

Dự án Khu kinh doanh dịch vụ ăn uống và thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 36 Hùng Tuấn được triển khai tại xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa. Diện tích đất sử dụng là 6.969,8 m², nhưng đến thời điểm hiện tại mới san lấp khoảng 10% mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, dự án được xem xét gia hạn tiến độ không quá 24 tháng nếu hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tổ hợp khách sạn, dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa do Công ty TNHH Hoàng Tuấn làm chủ đầu tư, có quy mô 19.036,9 m². Từ tháng 1/2019 đến nay, chưa có công trình nào được xây dựng. Dự án đã được gia hạn tiến độ đến ngày 22/6/2026 do lý do bất khả kháng. Sau mốc thời gian này, nếu không triển khai xây dựng, cơ quan chức năng sẽ tham mưu thu hồi đất.

Dự án Văn phòng giao dịch và lắp ráp xe đạp của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Katsuma, thực hiện tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, có diện tích 7.616 m². Đến nay, còn 3 trên 8 hạng mục chưa hoàn thành và chưa đi vào hoạt động. Dự án được gia hạn tiến độ đến ngày 25/01/2027. Sau thời hạn này, nếu không hoàn thành, đất sẽ bị thu hồi theo luật.Kế hoạch yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, giải pháp xử lý và kết quả cần đạt. Báo cáo phải gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2025 đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.

“TỐI HẬU THƯ” CHO 55 DỰ ÁN

Theo thống kê kèm phụ lục của kế hoạch, có 55 dự án được đưa vào diện rà soát, kiểm tra. Các dự án phân bố trên địa bàn nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với tổng diện tích hàng trăm nghìn mét vuông, phần lớn là đất thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh. Một số dự án đã được chấp thuận đầu tư từ năm 2015 đến 2019, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành hạ tầng, công trình hoặc chỉ mới san lấp mặt bằng.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các cấp rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với các dự án chưa triển khai đầu tư xây dựng hoặc có tỷ lệ hoàn thành thấp, sau thời gian gia hạn 24 tháng, nếu không đạt tiến độ sẽ bị xem xét thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai kế hoạch, phối hợp các bên liên quan tổ chức hậu kiểm thực địa, rà soát hồ sơ, tham mưu xử lý dứt điểm từng trường hợp.

Đối với các dự án đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể từ UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị liên quan phải khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo, đảm bảo tính nghiêm minh và đúng pháp luật. Những trường hợp chậm trễ phải báo cáo cụ thể lý do, tránh kéo dài tình trạng đất đai bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đầu tư của địa phương.

Thông qua kế hoạch và danh mục kèm theo, tỉnh Thanh Hóa xác định rõ lộ trình xử lý các trường hợp vi phạm nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy đầu tư và tránh tình trạng đất bị bỏ hoang kéo dài. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện đồng loạt trong tháng 6/2025 và kết quả sẽ là căn cứ quan trọng để xử lý dứt điểm theo quy định.