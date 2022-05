Thị giá đang ở vùng đáy lịch sử, DXS dự kiến phát hành thêm 53 triệu cổ phiếu

Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh - DXS vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, DXS dự kiến phát hành 23,6 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến thời điểm 31/12/2020. Tỷ lệ thực hiện quyền tối đa 1.000:66 tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 1000 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận 66 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/5/2022.

Bên cạnh đó, DXS cũng lên kế hoạch phát hành 30,08 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền tối đa 1000:84. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/5/2022.

Như vậy, dự kiến tổng số cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần của DXS sẽ là 53,6 triệu cổ phiếu. Trên thị trường chứng khoán thị giá của DXS đã lao dốc liên tiếp kể từ cuối tháng 3 đến nay, hiện đang còn 19.300 đồng/cổ phiếu, giảm hơn một nửa so với đỉnh lập được 40.000 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là vùng đáy lịch sử kể từ ngày DXS niêm yết trên sàn HoSE.

Còn nhớ, năm 2021, Công ty Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) có kế hoạch đưa cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tuy nhiên, thời điểm này việc quá tải hệ thống khiến HoSE chưa sẵn sàng cho việc tiếp nhận cổ phiếu mới niêm yết. Đến 6/9/2021, DXS chính thức chuyển sang giao dịch tại HoSE sau hơn 1 tháng giao dịch trên HNX.

Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của DXS được xác định ở mức 32.000 đồng/cổ phiếu. Tại buổi Roadshow trước thời điểm niêm yết DXS, lãnh đạo công ty cho rằng thương vụ niêm yết DXS sẽ là "bom tấn" với mức giá chào sàn dự kiến là 4x.000 đồng/cổ phiếu tức là trên 40.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với con số thực tế công bố. Trong thông báo giải trình giá niêm yết cổ phiếu công bố ngày 28/6, DXS cho rằng giá niêm yết như trên chưa thật sự phản ánh hết được giá trị nội tại cũng như triển vọng doanh nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, kể từ khi niêm yết đến nay, kết quả kinh doanh của DXS cũng liên tục sụt giảm, trái hẳn với những triển vọng mà lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra cho nhà đầu tư.

Diễn biến DXS từ ngày niêm yết.

Cụ thể, về kết quả kinh doanh của Dịch vụ Đất Xanh ghi nhận sự ảm đạm khi doanh thu quý 1/2022 chỉ đạt 41,1 tỷ đồng giảm 81% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 218,6 tỷ đồng giảm 36%. Nguyên nhân do thị trường bất động sản bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nên hoạt động kinh doanh của DXS gặp khó.

Năm 2022, DXS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.400 tỷ đồng tăng 92% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1..250 tỷ đồng tăng 132%. Như vậy, với kết quả đạt được trong quý 1, DXS mới chỉ thực hiện được 12% kế hoạch doanh thu và 17,5% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu năm.

Mục tiêu kinh doanh của DXS cũng khó có thể đạt được thậm chí có phần hơi lạc quan bởi thị trường bất động sản bị đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn trong năm 2022. Nguyên nhân bởi giá nhà đất tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt là tại khu vực ngoại thành, khiến gia tăng các mối lo ngại và có thể vượt khả năng của người mua nhà; chi phí xây dựng tăng cao trong Q1/22, đặc biệt giá thép đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ kéo giá nhà tăng.

Bên cạnh đó, việc huy động vốn thắt chặt hơn dự kiến khiến dòng vốn phát triển dự án của các doanh nghiệp bất động sản gặp thách thức. Lạm phát và lãi suất vay mua nhà tăng cao hơn dự kiến có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với giao dịch căn hộ, đặc biệt là phân khúc trung cấp và bình dân. Từ đó, mục tiêu kinh doanh mà DXS đề ra có thể rất khó khả thi.

Về tình hình quản trị, trước đó thời điểm tháng 4, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT DXG (công ty mẹ sở hữu DXS) đã xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Dịch vụ Đất Xanh. Trước khi từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, ông Thìn cũng đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch DXS. Việc từ nhiệm vị trí chủ chốt của DXS đã dấy lên nhiều tin đồn thất thiệt trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, phía Đất Xanh mới chính thức đề cập đến vấn đề này. Trong thông báo gửi đi, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh khẳng định các tin lan truyền là thất thiệt, đồng thời công ty sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ các nguồn tin lan truyền này. Tập đoàn khẳng định luôn hướng đến tôn chỉ thượng tôn pháp luật, minh bạch trong các hoạt động kinh doanh và quyết liệt đấu tranh cho các thông tin gây thất thiệt.