Thị trường bất động sản thành phố Tân An nóng trở lại và thu hút nhà đầu tư

Thành phố Tân An hiện đang là thị trường nổi bật sở hữu những ưu thế đặc biệt: Có vị trí chiến lược, là “cầu nối” giữa hai vùng đô thị lớn là Vùng Đồng bằng song Cửu Long và Tp.HCM; đồng thời, nằm trong khu vực thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò là đầu mối giao thông đường bộ của vùng với tuyến Quốc lộ 1 và cao tốc Tp.HCM - Trung Lương.

Tân An còn là đô thị trung tâm, hỗ trợ tương tác qua lại với đô thị hạt nhân vùng Tp.HCM và là trọng điểm trong tam giác tăng trưởng Tp.HCM - thành phố Thủ Dầu Một - thành phố Vũng Tàu. Do đó nhiều năm trở lại đây, giới đầu tư - kinh doanh bất động sản “đổ” về Tân An để mua nhà, đất nền ngày càng đông khiến thị trường bất động sản nơi đây trở nên “nóng” hơn. Dù không rầm rộ như nhiều khu vực khác, bất động sản tại đây được các “ông lớn” đã âm thầm đầu tư và sở hữu từ nhiều năm nay bởi nhận thấy được rất rõ bức tranh phát triển toàn cảnh của khu vực.

Một trong những điểm quan trọng khiến thành phố Tân An trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản chính là thành phố duy nhất của tỉnh Long An, liền kề Tp.HCM song vẫn đang sở hữu quỹ đất sạch lớn, mặt bằng giá còn mềm, dự địa tăng giá cao và đang trở thành điểm đến hấp dẫn giới đầu tư so với các khu vực lân cận: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc…

Bên cạnh đó, thành phố Tân An còn được thừa hưởng nhiều lợi thế khi tỉnh đang có nhiều phương án, chính sách để thúc đẩy sự hoàn thiện của hạ tầng, giao thông và chính sách thu hút đầu tư mạnh. Trong đó, thông tin điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Tp.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Tân An - Long An sẽ thuộc về khu Tây Tp.HCM càng tạo đà cho bất động sản nơi đây phát triển, đặc biệt khiến biên độ tăng giá có nhiều diễn biến tích cực.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thị trường kinh tế gặp nhiều khó khăn, các nhà đầu tư sẽ càng thận trọng hơn với nguồn vốn của mình: cân nhắc tính hợp lý về giá, khả năng tài chính và khoản lợi nhuận,... Điều này giúp cho các thị trường giá mềm như thành phố Tân An được đánh giá cao. Xét về tương quan giữa số tiền bỏ ra và cơ hội nhận được, chắc chắn thị trường này không khiến nhà đầu tư thất vọng.

Các khu đô thị được xây dựng đồng bộ và hiện đại hơn tại Tân An (Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Long An).

Với những lợi thế vốn có, thành phố Tân An - thành phố trẻ đang từng bước chuyển mình, với tốc độ phát triển nhanh, mạnh mẽ, chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư trên nhiều lĩnh vực, thay đổi bộ mặt cơ sở hạ tầng cũng như đẩy mạnh phát triển về kinh tế - xã hội, trở thành đô thị vệ tinh sáng giá liền kề Tp.HCM. Các chuyên rằng thị trường bất động sản tại Long An sẽ trở thành một cơn sốt không thua kém so với sốt đất tại Tp.HCM và Bình Dương cách đây vài năm, đặc biệt tại phân khúc nhà phố - biệt thự.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, Tân An ghi nhận sự thay đổi lớn về mặt sản phẩm nhà ở, các khu đô thị được xây dựng đồng bộ và hiện đại hơn, các sản phẩm khi đưa đến cho các nhà đầu tư đều là những sản phẩm tiêu chuẩn, hình thành sẵn và đồng bộ, mang đến sự an tâm và đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhà đầu tư, cũng như người ở.

Bên cạnh đối tượng đầu tư hay khách hàng có nhu cầu mua bất động sản “second home” tại đô thị vệ tinh, sự gia nhập của lượng khách hàng trẻ đến từ Tp.HCM và các chuyên gia, chuyên viên tại các khu công nghiệp với mức thu nhập cao cùng phong cách sống hiện đại cũng tạo nên nhóm khách hàng mới cho thị trường này. Bởi giá phân khúc nhà phố, biệt thự tại thành phố Tân An còn rẻ so với Tp.HCM, Bình Dương hay Đồng Nai với biên độ từ 20 - 60%.

Thị trường thành phố Tân An đang rất sôi động với sự góp mặt của nhiều dự án bất động sản lớn nhỏ, có thể kể loạt dự án nhà phố được triển khai và trở thành những điểm nhấn quan trọng của thị trường như Taka Garden Riverside Homes, Khu biệt thự Phú Gia Village, La Villa Green City, Bella Vista, An Nhiên Garden…

Điều này đồng nghĩa với việc thành phố Tân An thực sự là mảnh đất tiềm năng và hoàn toàn có thể cân nhắc quyết dịnh đầu tư với cơ hội sinh lợi cao ngay tại thời điểm quý 1/2022 này.