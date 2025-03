Thị trường lao dốc bất ngờ, cầu bắt đáy đẩy thanh khoản tăng vọt

Diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã tạo áp lực bất ngờ lên thị trường trong nước. Loạt blue-chips, đặc biệt là các mã ngân hàng, sụt giảm kéo theo áp lực bán dâng cao trên toàn thị trường. Tuy nhiên một lần nữa dòng tiền bắt đáy đã hoạt động tốt, chặn được đà lao dốc và kéo thanh khoản lên mức cao nhất 5 phiên.

Sự đổ vỡ của kịch bản tránh xung đột thuế quan với Canada và Mexico khiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh: S&P 500 giảm 1,76%, DJA giảm 1,48%, Nasdaq giảm 2,64%. Chứng khoán châu Á sáng nay cũng đỏ là chủ đạo, trong đó Nikkei giảm 1,87%. Thị trường Việt Nam cũng chứng kiến một đợt bán ra khá mạnh.

VN-Index mở phiên đã đỏ và lao dốc khá nhanh kể từ 10h trở đi. Chỉ số chạm đáy lúc 10h53 thậm chí chỉ còn 1298,28 điểm (giảm hơn 11 điểm tương đương -0,85%). Độ rộng tại đáy ghi nhận 81 mã tăng/363 mã giảm. Tương quan này phản ánh rõ đà giảm giá diễn ra với hầu khắp các cổ phiếu.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên là nguồn cơn của nhịp giảm mạnh ở chỉ số. VN30-Index tại đáy cũng giảm 0,81% so với tham chiếu. Loạt trụ giảm cực mạnh lúc yếu nhất như BID rơi 1,22%, CTG giảm 1,09%, HPG giảm 1,43%, VPB giảm 1,3%. Trụ hàng đầu là VCB cũng giảm tại đáy khoảng 0,64%. GAS – một trong số ít mã lớn mạnh hiếm hoi – cũng có lúc giảm 0,44%. Thống kê rổ VN30 có tới 11 cổ phiếu giảm quá 1% ở thời điểm yếu nhất.

VN-Index cũng có phiên thứ 3 “nhúng” xuống dưới ngưỡng 1300 điểm trong ngày. Tuy nhiên một lần nữa dòng tiền bắt đáy thể hiện sức mạnh khi mua vào đỡ giá khá tích cực. Rất nhiều cổ phiếu phục hồi lại, VN-Index kết phiên sáng cũng quay lên 1303,22 điểm, chỉ còn giảm 6,15 điểm tương đương -0,47% so với tham chiếu. Rổ VN30 trừ BCM, tất cả cũng phục hồi giá nhất định, với 7 mã đủ mạnh để vượt tham chiếu là VNM tăng 0,32%, GAS tăng 0,44%, GVR tăng 1,06%, SHB tăng 0,3%, TCB tăng 0,19%, VHM tăng 0,82% và VIC tăng 0,24%. Nhóm giảm cũng chỉ còn 3 mã yếu nhất là BID giảm 1,1%, BVH giảm 1,76%, LPN giảm 1,81%, SSI giảm 1,32%, VPB giảm 1,04%.

Hoạt động bắt đáy cũng xuất hiện trên toàn thị trường. Độ rộng VN-Index cuối phiên là 100 mã tăng/341 mã giảm. Thay đổi so với độ rộng tại đáy không rõ rệt (khoảng 20 mã đổi màu giá) nhưng rất nhiều cổ phiếu đã hồi lại. Thống kê chỉ còn hơn 50 cổ phiếu giảm giá và đứng mức thấp nhất ngày, tương đương khoảng 15,5% tổng số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index. Ngược lại, khoảng 27% số cổ phiếu phục hồi từ 1% trở lên so với đáy.

Nhóm giảm giá sâu vẫn còn khá nhiều, trong 341 mã đỏ, tới 117 mã đang giảm hơn 1% so với tham chiếu. Trong số này cũng tới 10 mã xuất hiện thanh khoản hàng trăm tỷ đồng. Điểm tích cực là nhóm thanh khoản cao nhất này cũng đang phục hồi giá khá tốt. VIX chốt phiên sáng vẫn giảm 3,81% nhưng là đã phục hồi 3,18% so với đáy, thanh khoản cao nhất thị trường với 761,5 tỷ đồng. GEX cũng đã hồi 2,72%, còn giảm 2,58% so với tham chiếu, thanh khoản 288,5 tỷ. HCM, EVF, ORS, FTS, VND là các mã nhóm chứng khoán chịu sức ép mạnh nhưng cũng đã phục hồi khá mạnh. Tính chung nhóm giảm trên 1% hiện vẫn chiếm 35,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Dưới sức ép mạnh từ bên bán, dòng tiền bắt đáy đã giúp tạo thanh khoản rất tốt. Sàn HoSE tăng 23,2% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua, đạt 10,306 tỷ đồng, chỉ sau phiên sáng ngày 25/2 vừa qua và là phiên sáng giao dịch vượt 10.000 tỷ đồng thứ hai kể từ đầu năm. Tính chung cả HNX, giá trị khớp lệnh đạt hơn 10.928 tỷ đồng, tăng 21,4%.

Dĩ nhiên do giá cổ phiếu có nhịp giảm mạnh nên cầu bắt đáy mất thời gian để kéo giá lên và không nhiều mã đạt tới tham chiếu. Những cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay chính là những mã xuất hiện đợt xả mạnh. Sàn HoSE có 34 cổ phiếu đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng thì chỉ 6 mã tăng là VHM tăng 0,82%, VNM tăng 0,32%, VCG tăng 0,23%, TCB tăng 0,19%, KBC tăng 0,66% và SHB tăng 0,3%. Nói cách khác, cầu bắt đáy đang hoạt động mạnh ở vùng giá đỏ.

Nhóm đi ngược dòng sáng nay không nhiều mã đáng chú ý, phần lớn thanh khoản kém. Tuy vậy cũng có một số cổ phiếu đáng kể như QCG tăng 5,45% khớp 31,3 tỷ đồng; YEG tăng 4,06% với 77,2 tỷ; HAX tăng 2,89% với 35,9 tỷ; HDC tăng 2,82% với 99,4 tỷ; PHR tăng 2,5% với 34,1 tỷ; CTD tăng 1,91% với 57,4 tỷ; BAF tăng 1,81% với 70,2 tỷ; NAB tăng 1,18% với 32,5 tỷ. Tổng thanh khoản của 100 cổ phiếu xanh chỉ chiếm 22,9% giá trị sàn HoSE còn nhóm tăng trên 1% chiếm 5,2%.

Nhà đầu tư nước ngoài không phải là đối tượng gây sức ép lên thị trường, thậm chí mức bán ròng còn giảm. Rổ VN30 nhiều mã yếu nhưng khối này chỉ bán ròng 32,5 tỷ. Tổng mức bán ròng sàn HoSE đạt 187,8 tỷ trong khi sáng hôm qua bán ròng 228,7 tỷ. Các mã bị bán chính là TPB -65,5 tỷ, VIX -42,7 tỷ, BID -24,4 tỷ, MSN -23,7 tỷ, SSI -21,7 tỷ, HDB -21,1 tỷ. Phía mua ròng có VNM +69,8 tỷ, VHM +62,4 tỷ, VCI +32,2 tỷ.