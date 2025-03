Thị trường tăng không nghỉ, nhà đầu tư lỡ sóng cần làm gì lúc này?

Thị trường trong nước tăng một mạch 7 tuần liên tiếp, tương đương chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối tháng 8/2022. Chỉ số Vn-Index chốt tuần ở 1.326,05 điểm, tăng 20,69 điểm, tương đương tăng 1,59% so với tuần trước. Mức tăng trong tuần vừa qua chủ yếu tập trung ở nhóm Bluechips với Vn30 tăng mạnh 2,46%, trong khi Midcap chỉ tăng nhẹ +0,49%, thậm chí Smallcap còn giảm -0,92%.

Một số nhóm cổ phiếu nổi bật như: Vingroup (+8,95%), Bán lẻ (+3,5%), Chứng khoán (3,1%), … Ở chiều ngược lại, Dệt may (-2,16%), Thủy sản (-1,91%), Dầu khí (-1,42%)...

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 24.019 tỷ đồng, tăng 13,6% so với tuần trước đó, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng tăng 7% lên 20.808 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đã đạt mức cao nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây. Thanh khoản tuần đầu tháng 3 đã tăng 34,5% so với tháng 2. Lũy kế từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 18.235 tỷ đồng, giảm 13,5% so với mức bình quân năm 2024.

Các nhóm cổ phiếu thu hút được dòng tiền nổi bật nhất ở: Nhóm cổ phiếu Vingroup sau khi Vinpearl một trong những công ty thuộc hệ sinh thái Vin chuẩn bị niêm yết trên sàn HSX. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu Chứng khoán nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường của FTSE Russell cũng như hệ thống KRX, cho đến Ngân hàng, Bán lẻ...

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận phân tích vĩ mô và chiến lược thị trường của VnDirect cho rằng thị trường đã bứt phá trong 2 phiên cuối tuần nhờ những thông tin tích cực trong nước. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN)) đã thông báo ngừng phát hành tín phiếu kho bạc sau một thời gian dài sử dụng công cụ này để điều tiết thanh khoản, một động thái thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống nhằm hạ lãi suất thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai thêm các hợp đồng cho vay OMO lên đến 91 ngày để hỗ trợ thanh khoản dài hạn hơn cho hệ thống ngân hàng. Sau động thái của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã giảm khá mạnh, lãi suất qua đêm về quanh 4%. Điều này đã thúc đẩy đà tăng của thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán.

Thị trường được tiếp thêm xung lực trong phiên cuối tuần nhờ thông tin Vinpearl nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE, một động thái rất đáng chú ý sau một thời gian dài thị trường thiếu vắng những đợt IPO, niêm yết của các doanh nghiệp lớn, tiêu biểu. Sau thông tin này, cổ phiếu VIC đã tăng trần.

Bước sang tuần tới, với tâm lý tích cực đang lan rộng, thị trường có thể duy trì xung lực đi lên và hướng tới vùng kháng cự mạnh 1.340-1.360 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh với lượng cung tích lũy lớn trong quá khứ, do đó rung lắc sẽ xuất hiện. Nhà đầu tư có thể cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận một phần và hạ tỷ trọng đòn bẩy về ngưỡng an toàn để phòng ngừa nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện tại vùng này.

Đối với nhà đầu tư “lỡ sóng” hoặc đang có tỷ trọng thấp, nên kiên nhẫn chờ đợi giải ngân trong nhịp điều chỉnh để có vị thế và giá vốn tốt hơn.

Đại diện Chứng khoán MBS cho hay về định giá, hiện tại chỉ số P/E (ttm) của thị trường đã tăng từ mức 13,3 lần ở đầu tháng 2 lên mức 14,18 lần nhưng vẫn thấp hơn 16,5% so với mức bình quân 5 năm. Đây là lần thứ 2 chỉ số P/E về vùng thấp hơn so với mức bình quân 1 đội lệch chuẩn kể từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2024, thời điểm chỉ số Vn-Index ở vùng 1.250 điểm.

MBS giữ nguyên quan điểm “lạc quan nội tại, quan ngại bên ngoài”. Ở tuần tới, nhiều khả năng thị trường Mỹ sẽ có sự phục hồi khi đã bị bán quá mức và các chỉ số chính như Dow Jones hay S&P 500 thử thách ngưỡng hỗ trợ MA200.

Ở thị trường trong nước, khối nội sẽ tiếp tục "dẫn đường” trong khi cường độ bán ròng từ khối ngoại có khả năng giảm. Các tín hiệu tích cực hỗ trợ thị trường vẫn ở: Về yếu tố mùa vụ/chu kỳ, thị trường đang có xác suất tăng điểm trong tháng 3 khá cao 8/10 năm tăng trong đó 4 năm tăng liên tiếp từ 2021 – 2024.

Dòng tiền nội vẫn mạnh nhờ chính sách hỗ trợ kinh tế từ Chính phủ (nới lỏng tiền tệ, kích cầu). Nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, … và Định giá: Chỉ số Vn-Index đã vượt đỉnh năm 2024 nhưng hiện chỉ số P/E vẫn thấp hơn 15%, cho thấy có sự cải thiện về thu nhập ở cổ phiếu trong quý 4 vừa qua.

Với các nhận định trên, MBS cho rằng thị trường có cơ hội để hướng tới vùng 1.350 – 1.360 điểm, trong khi vùng hỗ trợ ở 1.290 – 1.300 điểm.

Với việc thị trường tiếp tục duy trì đà tăng mà không điều chỉnh đáng kể, nhà đầu tư có thể mất nhiều cơ hội hơn là lợi ích từ việc chờ đợi. Để không bị rơi vào tình trạng "đứng ngoài cuộc chơi", nhà đầu tư có thể giải ngân từng phần ở các nhịp rung lắc trong phiên đối với các nhóm cổ phiếu chưa tăng hoặc đã tạo nền tích lũy, ưu tiên một số nhóm cổ phiếu như: Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, Bán lẻ, Vingroup.