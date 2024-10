Thiết kế căn hộ studio The Victoria chuộng khách hàng trẻ

Theo các chuyên gia, loại hình căn hộ studio luôn là một sản phẩm hấp dẫn với nhà đầu tư vì tính thanh khoản trong việc bán lại và cho thuê của loại căn hộ này. Hơn thế, đây là loại hình căn hộ có tổng tiền đầu tư nhỏ so với các loại hình bất động sản như biệt thự, nhà ở thấp tầng và các dự án căn hộ cao cấp khác, lượng vốn nhà đầu tư phải bỏ ra khi sở hữu căn studio chỉ bằng 20 - 50%, giúp giảm thiểu rủi ro về tài chính khi đầu tư.

Đó cũng chính là lý do, quỹ căn hộ studio tại phân khu The Victoria do MIK Group phát triển thời gian gần đây được săn đón nhiều tại khu vực phía Tây. Được mệnh danh là các căn hộ “nhỏ nhưng có võ”, diện tích chỉ từ 28,6 - 30,7m2 nhưng các căn hộ studio The Victoria mang đến sự lựa chọn tối ưu cho bộ phận cư dân trẻ hiện đại nhờ hưởng trọn được mọi lợi thế từ đại đô thị thông minh.

Các căn hộ studio The Victoria được thiết kế gồm: 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng khách và 1 phòng ngủ. Công năng căn hộ được bài trí ưu tiên sự đơn giản, tinh gọn nhưng vẫn toát lên sự hiện đại, tối ưu diện tích sử dụng.

Dòng căn hộ này đang dần trở thành xu hướng nhà ở mới của giới trẻ năng động, phù hợp với những người còn độc thân như học sinh, sinh viên, người đi làm hoặc những gia đình mới cưới chưa có con.

Bên cạnh đó, hiện nay nhiều gia đình có điều kiện dư giả về tài chính cũng lựa chọn căn hộ studio vừa làm “của để dành” vừa làm nơi “đổi gió”, nghỉ ngơi vào những ngày nghỉ cuối tuần hay dịp lễ.

Theo khảo sát, một trong những lý do lớn nhất các căn studio The Victoria được người trẻ yêu thích là bởi sự tối ưu về mặt tài chính. Bên cạnh việc giảm bớt gánh nặng tài chính khi mua hay thuê căn hộ, các căn studio còn giúp chủ nhân tiết kiệm chi phí khi mua sắm và sử dụng đồ đạc. Không gian “tất cả trong một” giúp việc thiết kế nội thất được đồng bộ và dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, quá trình sinh hoạt, dọn dẹp cũng tiện lợi hơn, giúp gia chủ tiết kiệm thời gian hiệu quả.

Thiết kế không gian phòng ngủ và phòng khách liền nhau tạo nên sự linh hoạt và phá cách (Ảnh mẫu thiết kế căn hộ studio The Victoria).

Sở hữu một căn hộ studio tại The Victoria không chỉ đơn thuần là sở hữu một nơi để ở mà chủ nhân căn hộ còn được sở hữu cả một hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, hiện đại bậc nhất thủ đô, cùng không gian sống “chuẩn nghỉ dưỡng”.

Được định vị là phiên bản nâng cấp nhất trong dòng sản phẩm Imperia Smart City của MIK Group, phân khu The Victoria sở hữu vị trí đắc địa, thiết kế kiến trúc, cảnh quan sáng tạo, cùng tiêu chuẩn chất lượng đẳng cấp trong mỗi căn hộ.

Tiện ích và không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng tại The Victoria.

Bên cạnh các tiện ích dành riêng cho cư dân trong nội khu như: Khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao đa năng, bể bơi,… các cư dân tương lai của The Victoria cũng được thụ hưởng toàn bộ dịch vụ chất lượng quốc tế đã hiện hữu với quy mô lớn nhất từ trước tới nay ngay trong đại đô thị thông minh. Đó là “hệ sinh thái” gồm trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện quốc tế Vinmec, hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool và hệ thống trường chất lượng cao Tây Mỗ, cùng nhiều công viên quy mô lớn như Central Park, Zen Park, công viên thể thao.

Theo nhận định của một số nhà đầu tư sành sỏi, các căn hộ studio với số lượng cực “khan hiếm” chỉ 2-3 căn trên một sàn, giá hợp lý, việc cho thuê, mua đi bán lại cũng dễ dàng nên tiềm năng tăng giá vốn lẫn khả năng sinh lời từ loại hình căn hộ này rất cao. Do đó, quỹ căn hộ studio ở các dự án luôn “cháy hàng”. Việc lựa chọn mua căn hộ studio nhằm mục đích đầu tư lướt sóng, để ở dài hạn hay chờ tăng giá được nhà đầu tư thông thái lựa chọn.