Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Chiều 9/10, tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, mở đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 9-10/10/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, diễn ra bốn tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Cung Hòa Bình, Thủ tướng Hun Manet nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Sau khi hai Thủ tướng vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Campuchia. Tiếp đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả hơn những thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là các nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục là những động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD. Campuchia đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua các hoạt động kết nối giữa địa phương, tổ chức và thế hệ trẻ hai nước.

Đề cập kỳ vọng đối với chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, ông Đỗ Việt Phương, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước nói chung và chuyến thăm lần này nói riêng là nguồn động viên, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Theo ông Đỗ Việt Phương, chuyến thăm là dịp để các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan của hai bên rà soát, đánh giá những cơ chế hợp tác hiện có, xem xét điều chỉnh, cập nhật phù hợp với tình hình mới nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.

Thông qua các cuộc trao đổi, hai bên có thể xác định thêm những phương hướng và lĩnh vực hợp tác mới, trong đó tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đẩy mạnh kết nối và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp là những nội dung quan trọng.

Đặc biệt, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo cơ hội để hai bên trao đổi, thúc đẩy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật còn tồn tại trong quá trình hợp tác, qua đó tạo điều kiện đưa quan hệ kinh tế, thương mại song phương phát triển lên tầm cao mới.

Ông Đỗ Việt Phương nhấn mạnh những định hướng và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, nếu được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án hợp tác và triển khai hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia phát triển thực chất, bền vững hơn.