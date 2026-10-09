Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, diễn ra bốn tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.
Khi đoàn xe chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Cung Hòa Bình, Thủ tướng Hun Manet nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Sau khi hai Thủ tướng vào vị trí danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Campuchia. Tiếp đó, hai Thủ tướng song bước duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức.
Dự kiến tại hội đàm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả hơn những thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là các nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet.
Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch tiếp tục là những động lực quan trọng của quan hệ song phương.
Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD. Campuchia đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua các hoạt động kết nối giữa địa phương, tổ chức và thế hệ trẻ hai nước.
Đề cập kỳ vọng đối với chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, ông Đỗ Việt Phương, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước nói chung và chuyến thăm lần này nói riêng là nguồn động viên, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.
Theo ông Đỗ Việt Phương, chuyến thăm là dịp để các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan của hai bên rà soát, đánh giá những cơ chế hợp tác hiện có, xem xét điều chỉnh, cập nhật phù hợp với tình hình mới nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.
Thông qua các cuộc trao đổi, hai bên có thể xác định thêm những phương hướng và lĩnh vực hợp tác mới, trong đó tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đẩy mạnh kết nối và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp là những nội dung quan trọng.
Đặc biệt, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo cơ hội để hai bên trao đổi, thúc đẩy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật còn tồn tại trong quá trình hợp tác, qua đó tạo điều kiện đưa quan hệ kinh tế, thương mại song phương phát triển lên tầm cao mới.
Ông Đỗ Việt Phương nhấn mạnh những định hướng và thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, nếu được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án hợp tác và triển khai hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia phát triển thực chất, bền vững hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, phục hồi môi trường nước hệ thống Bắc Hưng Hải; đồng thời phát triển hệ thống thủy lợi này thành không gian kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại.
Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 9 - 10/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào Việt Nam tại Lào chủ động mở rộng đầu tư, kinh doanh, tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển; đồng thời đề nghị tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Unitel đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tài chính số và logistics số; phấn đấu trở thành doanh nghiệp số hàng đầu tại Lào, tiếp tục là hình mẫu hợp tác kinh tế hiệu quả giữa Việt Nam và Lào.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...