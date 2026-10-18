Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10/2026.

Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Brigitte Haas cùng Đoàn đại biểu cấp cao Liechtenstein.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. Hai Thủ tướng bước lên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước; cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới; chứng kiến Lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Liechtenstein đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được duy trì tích cực. Việt Nam và Liechtenstein có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đáng chú ý, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ghi nhận những chuyển biến tích cực. Việt Nam và Liechtenstein cùng các thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland, đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EFTA. Quá trình đàm phán Hiệp định kết thúc ngày 2/7/2026, tạo tiền đề quan trọng để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước thành viên EFTA.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Brigitte Haas là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả các hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên.

Đây cũng là dịp để hai bên khai thác những tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Liechtenstein phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.