Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiểm soát chặt giá nhà ở xã hội, không để tăng giá bất hợp lý

Sáng 19/10, tại phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu, làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện pháp luật về đấu giá gắn với quản lý giá đất và điều tiết thị trường bất động sản.
Theo Thủ tướng, Luật Đấu giá tài sản có mối liên hệ trực tiếp với nhiều luật chuyên ngành, đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu. Vì vậy, việc sửa đổi phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, xung đột pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Đề cập mối quan hệ giữa pháp luật đấu giá và pháp luật đất đai, Thủ tướng nêu rõ, đối với tài sản là quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đấu giá phải gắn chặt với các quy định về quản lý đất đai, xác định và quyết định giá đất theo pháp luật chuyên ngành.
Đặc biệt, việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư phải được thực hiện trong một hệ thống quy định thống nhất, bảo đảm sự gắn kết giữa cơ chế đấu giá, đấu thầu và chính sách quản lý thị trường bất động sản.
Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng nhất là Nhà nước phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản, nhất là đối với phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp và nhà cho thuê.
Đối với những phân khúc này, cần quản lý giá chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, bất hợp lý, bảo đảm người lao động và các đối tượng chính sách có khả năng mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn với mức giá phù hợp.
“Chúng ta phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc mà chúng ta cần phải có quản lý”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Thủ tướng, đây là quan điểm xuyên suốt của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp và người lao động.
Đối với phân khúc bất động sản cao cấp, việc phát triển có thể căn cứ vào nhu cầu và yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, Nhà nước phải kiểm soát hiệu quả giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê, gắn chính sách nhà ở với quản lý giá đất và điều tiết thị trường bất động sản.
Liên quan đến dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm rõ sự cần thiết sửa đổi luật, mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và các nội dung cần hoàn thiện.
Trong quá trình thẩm tra, vẫn còn bốn nhóm vấn đề có ý kiến khác nhau, gồm: phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; tham dự đấu giá, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả đấu giá và bảo vệ quyền lợi của người mua ngay tình.
Thủ tướng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các nội dung này, đặc biệt là sự thống nhất giữa pháp luật đấu giá với các quy định về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và đấu thầu.
Theo Thủ tướng, pháp luật đất đai quy định những trường hợp phải thực hiện đấu giá, những trường hợp phải đấu thầu. Vì vậy, các quy định về trình tự, thủ tục, cơ chế xác định giá đất và giao đất cho nhà đầu tư phải được thiết kế đồng bộ, bảo đảm khả năng áp dụng trong thực tiễn.
Thủ tướng lưu ý, nếu quy định của luật và các văn bản hướng dẫn không đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, các địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.
Đối với đề xuất một số quy định của luật có hiệu lực sớm, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các quy định tương ứng của luật.
Cùng với đó, cần rà soát, tích hợp các nội dung hướng dẫn, hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều văn bản; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương để triển khai thống nhất.
Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến, nhất là đối với những vấn đề còn có quan điểm khác nhau, nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Thảo luận về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế kiểm soát hoạt động đấu giá, xử lý hành vi thông đồng, thao túng, bỏ cọc; đồng thời tăng cường minh bạch thông tin, giám sát đấu giá trực tuyến và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia.
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