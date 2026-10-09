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Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia

H Hà Lê

Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 9 - 10/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn, đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Campuchia có Bộ trưởng Kế hoạch Bin Trachhai; đại diện Ủy ban Quốc gia tổ chức các lễ hội quốc gia và quốc tế; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath cùng lãnh đạo các vụ chức năng Bộ Ngoại giao.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra bốn tháng sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, tin cậy chính trị được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên.

Trọng tâm chuyến thăm là thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; trao đổi những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia thảo luận các giải pháp tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối hạ tầng cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hướng tới mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.

Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ.

Chuyến thăm còn góp phần chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

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