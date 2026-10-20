Thương hiệu quốc gia 2026: Dấu ấn của doanh nghiệp Việt đẩy mạnh bán lẻ hiện đại đến mọi miền đất nước

Năm 2026, WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN) là doanh nghiệp có tất cả các chuỗi bán lẻ đều được công nhận Thương hiệu quốc gia, phản ánh năng lực phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại trên quy mô toàn quốc. Đằng sau sự ghi nhận này là chiến lược mở rộng hạ tầng thương mại, kết nối sản xuất với tiêu dùng và từng bước nâng cao tiêu chuẩn của thị trường bán lẻ trong nước.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, hệ thống WinMart+/WiN mở mới ròng 796 điểm bán, trong đó 618 cửa hàng thuộc khu vực nông thôn, chiếm gần 80% tổng số cửa hàng mở mới.
Một dấu mốc đáng chú ý là ngày 18/6/2026, WinCommerce khai trương cửa hàng WinMart+ thứ 5.000 tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Cửa hàng WinMart+ thứ 5.000 đặt tại xã miền núi phía Bắc Tổ quốc thể hiện rõ nét khát vọng thu hẹp khoảng cách tiếp cận bán lẻ hiện đại giữa thành thị và nông thôn, giữa các trung tâm kinh tế lớn với những địa phương vùng sâu, vùng xa. Tại đây, bà con được phục vụ đa dạng các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh với nguồn gốc minh bạch, giá cả hợp lý và dịch vụ bán lẻ hiện đại.
Chiến lược này nhất quán với định hướng của Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, khuyến khích chuyển dịch hệ thống phân phối sang các loại hình bán lẻ hiện đại, ứng dụng công nghệ, đồng thời ưu tiên phát triển thị trường tại nông thôn.
Trong bối cảnh kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 14% thị trường bán lẻ, dư địa chuyển đổi còn đáng kể. Bà Phương Nguyễn, Tổng Giám đốc WinCommerce cho biết: “Nếu mười năm trước phải mất 4 năm mới có được 2% dịch chuyển từ GT (kênh thương mại truyền thống) sang MT (kênh thương mại hiện đại), thì chỉ trong một năm (2024–2025) đã có sự dịch chuyển 2%, từ 12% lên 14%. Điều thú vị là trong 2% dịch chuyển đó, WinCommerce đang dẫn dắt 1%”.
Song song với mở rộng mạng lưới, WinCommerce đang phát huy vai trò kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Từ gần 2.500 cửa hàng WinMart+ cuối năm 2019, hệ thống đã phát triển lên xấp xỉ 5.400 cửa hàng WinMart+/WiN vào cuối tháng 8/2026, tăng hơn gấp đôi sau gần bảy năm.
Doanh nghiệp hiện phục vụ gần 500 triệu lượt khách hàng mỗi năm, đưa hơn 2 tỷ đơn vị sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Quy mô phân phối lớn tạo ra kênh tiêu thụ quan trọng cho hàng nghìn nhà cung cấp, hợp tác xã và hộ nông dân Việt Nam, đồng thời giúp hàng hóa địa phương tiếp cận thị trường ngoài phạm vi sản xuất.
Hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN đã triển khai hợp tác với nhiều địa phương nhằm kết nối trực tiếp với người sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và xây dựng đầu ra ổn định. Tại các siêu thị WinMart, doanh nghiệp cũng dành không gian trưng bày cho hàng Việt, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, góp phần quảng bá thương hiệu địa phương tới người tiêu dùng cả nước.
Hoạt động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được thực hiện tại hệ thống phòng kiểm nghiệm của WinMart, trong đó hai phòng kiểm nghiệm tại Hà Nội và TP.HCM đã được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đồng thời, nhà bán lẻ này hợp tác với các đơn vị kiểm nghiệm quốc tế như SGS và Eurofins để gia tăng năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn chuỗi.
Hành trình phát triển của WinCommerce cho thấy vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp bán lẻ nội địa trong hiện đại hóa thương mại và thúc đẩy tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng để ba thương hiệu WinMart, WinMart+ và WiN tiếp tục phát huy những giá trị được ghi nhận trong Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
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