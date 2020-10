Thuỷ sản Vĩnh Hoàn: Lãi ròng quý 3 giảm 31% vì giá bán giảm

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC) đã công bố Báo cáo tài chính quý 3/2020 hợp nhất. Theo đó, VHC ghi nhận lợi nhuận sụt giảm quý tiếp theo vì giá bán giảm.



Cụ thể, trong quý 3, doanh thu đạt 1.816 tỷ đồng, giảm 4%; lợi nhuận trước thuế 196,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 175,4 tỷ đồng, giảm gần 31% so với cùng kỳ năm trước.



Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 5.094 tỷ đồng, giảm 11%; lợi nhuận trước thuế đạt 620,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 551,6 tỷ đồng, giảm 44% so với 9 tháng đầu năm 2019.



Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 7.008 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, chủ yếu đến từ tài sản cố định tăng.



Giải trình về kết quả kinh doanh quý 3 sụt giảm mạnh, Vĩnh Hoàn cho biết do giá bán giảm so với cùng kỳ năm trước.



Trước đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) cho rằng, xu hướng tiêu thụ thủy sản trên thị trường thế giới thay đổi, theo đó những sản phẩm phục vụ cho phân khúc dịch vụ như cá tra và một số sản phẩm có giá vừa phải bị sụt giảm nhu cầu vì yêu cầu giãn cách xã hội và lệnh phong tỏa ở các nước.



Hiện, ở thời điểm giữa tháng 10/2020, giá cá tra nguyên liệu loại 0,7 – 0,8 kg/con tại Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng lên gần 22.000 đồng/kg, tăng 3.500 đồng/kg so với tháng trước đó. Giá cá tra một số size lớn hơn cũng tăng lên 23.500 đồng/kg. Vasep đánh giá điều này phản ánh xu hướng tích cực dần của thị trường.

Năm 2020, Vĩnh Hoàn đưa ra kế hoạch lợi nhuận 800 - 1.063 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận thận trọng 800 tỷ đồng, 9 tháng Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 69% kế hoạch lợi nhuận năm.