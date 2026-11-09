Tiến độ - “thước đo” bảo chứng giá trị thực của Trellia Vista

Không định vị giá trị bằng kỳ vọng, Trellia Vista tại Mizuki Park Nam Sài Gòn tăng sức hút bằng những giá trị thực đã và đang hiện hữu. Hành trình kiến tạo Trellia Vista đang được viết tiếp bằng chuyển động chân thực trên công trường.

Tháng 11/2026, Trellia Vista bước vào giai đoạn quan trọng sau cất nóc: Hoàn thiện những hạng mục trực tiếp định hình chất lượng sống và diện mạo công trình.

BẢO CHỨNG UY TÍN TỪ TIẾN ĐỘ VÀ NĂNG LỰC THỰC THI

Bên trong tòa tháp, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng bộ, từ xây tô, ốp lát, sơn nước đến lắp đặt nhôm kính và nội thất. Đây là công đoạn quyết định diện mạo, công năng và mức độ hoàn thiện của từng căn hộ.

Diện mạo Trellia Vista đã thành hình khi các hạng mục mặt ngoài và kết cấu bên trong tòa tháp dần “về đích”.

Song song đó, hệ thống tiện ích, cây xanh, tiểu cảnh và cảnh quan chung cũng nằm trong kế hoạch ưu tiên triển khai. Tại khu vực clubhouse 3, kết cấu hồ bơi đã hoàn thành khoảng 70%; trong khi đó, công tác hoàn thiện cảnh quan cũng đạt khoảng 20%. Khi các tiện ích dần thành hình, không gian sống tại Trellia Vista cũng trở nên rõ nét hơn - từ cách bố trí bên trong mỗi căn hộ đến không gian sinh hoạt chung dành cho cộng đồng cư dân tương lai.

Hiện tại, công trường duy trì nhịp độ thi công khẩn trương với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều mũi thi công được triển khai song song. Với nhịp độ này, Trellia Vista đang tiến dần đến mốc bàn giao dự kiến vào tháng 6/2027, tức thời gian từ cất nóc đến bàn giao chỉ khoảng 10 tháng. Với tiến độ này, người mua rút ngắn được khoảng thời gian chờ đợi chốn an cư, thêm an tâm với lộ trình rõ ràng và minh bạch.

Công trình được giám sát chặt chẽ các khâu từ thiết kế đến thi công theo tiêu chuẩn khắt khe.

Giá trị của tháp Trellia Vista còn được khẳng định qua từng nhịp chuyển mình của phân khu compound Trellia Cove. Cụm nhà phố thấp tầng sẵn sàng bàn giao cho cư dân, trở thành “thước đo” trực tiếp cho năng lực triển khai và tiêu chuẩn hoàn thiện của chủ đầu tư.

Song song đó, người mua có thể trực tiếp tham quan căn hộ mẫu của Trellia Vista, được hoàn thiện theo đúng tiêu chuẩn bàn giao. Thay vì chỉ hình dung qua phối cảnh, trải nghiệm trực quan này giúp khách hàng tận mắt kiểm chứng thiết kế, vật liệu, cách bố trí công năng cũng như chất lượng hoàn thiện của chốn an cư tương lai.

Song song với tốc độ thi công tháp Trellia Vista, cột mốc bàn giao nhà phố Trellia Cove tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực triển khai của Nam Long.

Sự kết hợp giữa diện mạo tòa tháp đã hiện hữu và nhịp độ thi công khẩn trương tạo nên lộ trình hình thành tài sản minh bạch, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí an toàn của khách hàng. Đó cũng là cách triết lý “giá trị thực” của Nam Long được chuyển hóa thành hành động cụ thể, giúp người mua thêm an tâm khi lựa chọn.

SỨC HÚT CỦA CĂN HỘ NẰM TRONG KHU ĐÔ THỊ TÍCH HỢP ĐÃ VẬN HÀNH

Khác với những dự án được phát triển độc lập, Trellia Vista thụ hưởng sức sống hiện hữu tại Mizuki Park - khu đô thị tích hợp tiên phong tại Nam Sài Gòn. Bao quanh bởi rạch Bà Lào, rạch Ngang cùng hệ kênh đào uốn lượn xuyên tâm, khu đô thị 26ha chỉ duy trì mật độ xây dựng khoảng 29%, dành phần lớn diện tích còn lại cho không gian mở và mảng xanh. Hệ thống trường học, công viên, siêu thị, quảng trường, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em… cũng đã đi vào hoạt động ổn định sau 8 năm vận hành.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 4.000 gia đình đã chọn nơi đây làm chốn an cư, hình thành cộng đồng cư dân gắn bó, văn minh, giàu bản sắc.

Trellia Vista thừa hưởng quy hoạch và sức sống hiện hữu tại Mizuki Park - chốn an cư của hơn 4.000 gia đình tại Nam Sài Gòn.

Trên nền tảng đó, Trellia Vista bổ sung lựa chọn cân bằng giữa sự riêng tư và trải nghiệm sống giao hòa thiên nhiên. Hệ cửa kính lớn cùng địa thế hai mặt hướng thủy mở ra tầm nhìn panorama thoáng đãng - giá trị cảnh quan vốn là “hàng hiếm” tại khu vực trung tâm lẫn dự án đô thị có mật độ xây dựng cao. Với thiết kế trần cao chú trọng khả năng đón sáng và thông gió tự nhiên, tòa tháp đưa cảnh sắc xanh mát đến sát ngưỡng cửa, mở ra cuộc sống cân bằng nơi phố thị.

Cách tổ chức mặt bằng căn hộ Trellia Vista hướng đến trải nghiệm sống đa chiều, đáp ứng nhu cầu gắn kết lẫn sự riêng tư cho các thành viên.

Không gian bên trong căn hộ cũng được thiết kế theo hướng tối ưu công năng. Phòng khách, phòng ăn và bếp bố trí liên thông, tạo nên không gian sinh hoạt chung rộng mở, thuận tiện cho những bữa cơm và khoảnh khắc sum vầy. Trong khi đó, khu vực nghỉ ngơi riêng biệt là nơi mỗi thành viên thư giãn, tái tạo năng lượng hoặc tận hưởng sở thích cá nhân.

Cộng hưởng cùng hệ cây xanh, mặt nước đa tầng và chuỗi tiện ích nội khu từ clubhouse, hồ bơi, khu BBQ… Trellia Vista đang hiện thực hóa định hướng về một không gian sống vận hành theo tiêu chuẩn resort. Ở đó, giá trị an cư không gói gọn trong diện tích căn hộ sở hữu, mà còn rộng mở giữa hệ sinh thái sống đã hình thành tại Mizuki Park.

Với mức giá chỉ từ 4,6 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, cùng phương án thanh toán chỉ từ 34 triệu đồng/tháng, Trellia Vista giúp khách hàng dễ dàng phân bổ dòng tiền, chủ động hoạch định tài chính trên hành trình sở hữu tổ ấm. Đặc biệt, người mua được hỗ trợ vay đến 65% giá trị căn hộ và hỗ trợ lãi suất 9% trong 24 tháng. Dự kiến bàn giao từ tháng 6/2027, Trellia Vista giúp người mua sớm nhận nhà và tận hưởng cuộc sống với hệ tiện ích hiện hữu tại Mizuki Park.