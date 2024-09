TikTok trên đà bị cấm tại Mỹ, các thương hiệu liệu có rời bỏ nền tảng này?

Cuộc đấu tranh đang diễn ra giữa TikTok và Chính phủ Mỹ đang lên đến đỉnh điểm khi vào ngày 16/9 vừa qua tại tòa án Liên bang, nơi công ty truyền thông thuộc sở hữu của Trung Quốc lập luận rằng dự luật của Mỹ về việc cấm TikTok trên toàn nước Mỹ là làm trái quy định của Hiến pháp.

TIKTOK VÀ MỐI ĐE DỌA BỊ CẤM TẠI MỸ

Cả TikTok và Bộ Tư pháp đều yêu cầu đưa ra phán quyết trước ngày 6 tháng 12 để Tòa án Tối cao Mỹ xem xét kháng cáo trước khi thời hạn ngày 19/1/2024 của luật có hiệu lực.

Đối với các thương hiệu, lệnh cấm đe dọa đến công cụ đang trở thành khoản doanh thu sinh lời cao của họ. Trong những năm gần đây, các công ty đã lũ lượt đổ xô vào TikTok, một nền tảng mà việc doanh số tăng thần tốc chỉ sau một đêm không còn xa lạ. Ngay cả khi tương lai của TikTok đang gặp nguy hiểm ở Mỹ, các thương hiệu vẫn nói rằng họ vẫn chưa rời bỏ nền tảng này.

Đối với một số người, đó là công việc bình thường khi các thương hiệu tìm cách tối đa hóa doanh số bán hàng trên TikTok. Tuy nhiên, các công ty và người sáng tạo dựa vào TikTok đã lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp nền tảng này ngừng hoạt động hoặc đổi chủ.

Vào tháng 4, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cho phép TikTok có thời hạn đến ngày 19 tháng 1 để thoái vốn khỏi công ty mẹ nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm cấp quốc gia. Mỹ đã lo ngại rằng ứng dụng này gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu về người Mỹ hoặc theo dõi họ bằng ứng dụng này.

TikTok và ByteDance đã nhiều lần phủ nhận những tuyên bố như vậy và vào đầu tháng 5, các công ty đã khởi kiện để ngăn chặn đạo luật này vì cho rằng nó vi phạm quy định của Hiến pháp.

Việc thông qua luật được đưa ra vào thời điểm TikTok đang tăng gấp đôi nỗ lực biến nền tảng truyền thông xã hội thành một điểm đến mua sắm chính thức với TikTok Shop, được ra mắt tại Mỹ vào năm ngoái. Theo công ty nghiên cứu Earnest Analytics, hơn 11% hộ gia đình ở Mỹ đã mua hàng thông qua TikTok Shop.

Theo Giáo sư ngành luật Eric Goldman tại Đại học Santa Clara, bất chấp sự phản đối của các thẩm phán, lệnh cấm quốc gia vẫn phải đối mặt với những rào cản, cả về mặt pháp lý và trước tòa án dư luận. Một cuộc khảo sát gần đây đối với người trưởng thành tại Mỹ do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy sự ủng hộ đối với lệnh cấm TikTok đã giảm, với 32% ủng hộ so với 50% vào tháng 3 năm ngoái. Hầu hết những người được hỏi cho biết họ nghi ngờ về việc lệnh cấm hoàn toàn có thể diễn ra hay không.

Goldman nói: “Lệnh cấm hoàn toàn không đồng bộ với những gì mọi người thực sự mong muốn.” Goldman cho biết, việc những nỗ lực cấm TikTok trước đây đã thất bại cũng là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Chính phủ đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn.

CÁC THƯƠNG HIỆU NÓI GÌ?

Nhiều thương hiệu đã nói với Modern Retail rằng họ coi TikTok là động lực quan trọng để tăng trưởng doanh số bán hàng. Cakes Body, công ty sản xuất phụ kiện thời trang dành cho nữ, đã xây dựng được một lượng người hâm mộ hùng hậu thông qua TikTok.

Thương hiệu Scrunchie NightCap theo dõi khoảng 80% - tương đương 4 triệu USD - doanh thu của họ đến từ TikTok. Trong khi đó, Justin Baer, ​​Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp may mặc Collars & Co, cho biết việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng khác khó hơn đáng kể so với TikTok.

Vào tháng 3, TikTok đã công bố một báo cáo về tác động kinh tế mà họ ủy quyền, trong đó tuyên bố rằng nền tảng này đã giúp các doanh nghiệp nhỏ tăng doanh số bán hàng của họ lên gần 15 tỷ USD vào năm 2023. Công ty cũng tuyên bố rằng họ đã đóng góp hơn 8 tỷ USD vào GDP của Mỹ vào năm 2022 thông qua hoạt động của chính mình.

Đối với Katya Constantine, người sáng lập công ty Digishopgirl Media, việc thoái vốn của TikTok dường như có nhiều khả năng xảy ra hơn là lệnh cấm hoàn toàn. Constantine nói: “Tôi không nghĩ có ai tin rằng TikTok sẽ bị cấm. Tôi nghĩ câu hỏi "Ai sẽ mua lại TikTok? Và điều đó sẽ thay đổi nền tảng như thế nào? có lẽ đáng lo ngại hơn.”

Với Scott McIntosh, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Cell Phone Seat, được biết đến với các sản phẩm giá đỡ điện thoại có tiếng trên TikTok, anh ấy lạc quan rằng cuối cùng thì TikTok sẽ giành chiến thắng. “Nếu TikTok biến mất, điều đó thực sự sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của tôi, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ không xảy ra”.