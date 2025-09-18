Sau một loạt báo cáo việc làm yếu, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ - được định nghĩa là hnhững người không có việc làm từ 27 tuần trở lên (hơn 6 tháng) - hiện đang ở mức cao nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo việc làm tháng 8 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), Mỹ có 1,9 triệu người thất nghiệp dài hạn, gần gấp đôi so với thời điểm đầu năm 2023. Nhóm này chiếm 25,7% tổng số người thất nghiệp.

Nhìn lại số liệu từ năm 1970 trở lại đây, tỷ lệ người thất nghiệp dài hạn trên tổng số người thất nghiệp ở Mỹ thường chỉ vượt 25% trong thời kỳ kinh tế bất ổn nghiêm trọng và luôn xảy ra sau mỗi cuộc suy thoái kinh tế. Số lượng người thất nghiệp dài hạn cao kỷ lục tại Mỹ là 7 triệu người, ghi nhận sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Theo tờ báo The Washington Post, mốc 27 tuần thường đánh dấu bước ngoặt trong quá trình tìm kiếm việc làm của một người lao động. Khi đó họ có thể đã hết tiền trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc.

Lao động thất nghiệp dài hạn có thể gây tác động tiêu cực về mặt cấu trúc cho nền kinh tế, ảnh hưởng tới kỹ năng của người lao động, sự tự tin và khả năng tìm việc, và đôi khi cả sức khỏe của họ.

Điều đáng chú ý là tỷ lệ người thất nghiệp dài hạn trên tổng số người thất nghiệp ở Mỹ hiện vượt 25% và đang ở mức cao nhất hơn 4 năm dù nền kinh tế không xảy ra bất ổn nghiêm trọng hay suy thoái.

Theo một số nhà phân tích, bất ổn chính sách, đặc biệt là chính sách thuế quan, của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khiến nhiều doanh nghiệp tại Mỹ hoãn lại kế hoạch đầu tư, mở rộng hoạt động, đồng thời đóng băng tuyển dụng để theo dõi tình hình. Điều này khiến những người thất nghiệp lâu ít có cơ hội trở lại thị trường lao động.

Việc Fed vẫn duy trì lãi suất ở mức cao và sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là các nguyên nhân giải thích cho tình trạng trên.

Tín hiệu đáng lo của thị trường lao động là một trong những yếu tố khiến Fed quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 với mức giảm 0,25 điểm phần trăm sau cuộc họp chính sách tháng 9.