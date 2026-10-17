Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17–18/10/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tham dự Lễ đón có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Guy Parmelin và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ. Thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước và trao hoa chào mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin bước lên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước; sau đó duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần Đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Guy Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Sĩ (1971–2026), đồng thời hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện được thiết lập tháng 1/2025.

Sau 55 năm, quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ không ngừng phát triển, với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực.

Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Thụy Sĩ trong ASEAN. Tính đến tháng 10/2026, Thụy Sĩ đứng thứ 6 trong số các nước châu Âu và thứ 20 trong số 153 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, văn hóa và du lịch.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Guy Parmelin góp phần thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác toàn diện, tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế và mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.