Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.
Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Lê Thanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch; Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, dự thảo bổ sung khái niệm dịch vụ pháp lý; cấm mạo danh luật sư, quảng cáo trái phép, thu thù lao bất hợp pháp; cho phép công ty luật TNHH hai thành viên trở lên có thành viên góp vốn...
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ từ ngày 19-24/10 được kỳ vọng tạo bước chuyển chiến lược trong quan hệ với các đối tác châu Âu, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh.
Trước sức ép lạm phát và yêu cầu tăng trưởng cao, Chính phủ đặt mục tiêu giảm chi phí bất hợp lý trong các lĩnh vực nhà ở, xăng dầu, điện và y tế, qua đó hạ giá thành hàng hóa, dịch vụ, giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp…
Trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, điện gió ngoài khơi đang vượt khỏi phạm vi của một nguồn điện tái tạo để trở thành một ngành công nghiệp mới, kéo theo cả hệ sinh thái từ khảo sát biển, chế tạo kết cấu, cáp và thiết bị điện, cảng biển, tàu dịch vụ, logistics, tài chính, bảo hiểm, đến vận hành, bảo dưỡng và công nghệ số. Để biến những cánh đồng gió ngoài khơi thành động lực tăng trưởng mới, Việt Nam cần đồng thời giải quyết bài toán quy hoạch không gian và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lực công nghiệp ngoài khơi.
Muốn trở thành một quốc gia biển mạnh, Việt Nam không chỉ cần khai thác tốt hơn các nguồn lực từ biển mà còn phải từng bước làm chủ năng lực thiết kế, chế tạo, vận hành và cung cấp công nghệ cho các hoạt động trên biển.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
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