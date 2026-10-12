Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Lực lượng vũ trang Quân khu 2 nâng cao năng lực dự báo, chủ động nhận diện sớm nguy cơ, xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở; không để chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 12/10, tại Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trên hướng Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ tiền thân là Lực lượng vũ trang Chiến khu 10, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 đã cùng đồng bào các dân tộc vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biểu dương những thành tích và đóng góp của Lực lượng vũ trang Quân khu 2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều bất ổn, khó lường.

Đối với Quân khu 2, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, đường biên giới dài, đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn, trong khi thiên tai, sạt lở, lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Thực tế đó đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, lực lượng và chuẩn bị kỹ các phương án ứng phó.

CHỦ ĐỘNG DỰ BÁO, XỬ LÝ HIỆU QUẢ CÁC TÌNH HUỐNG TỪ CƠ SỞ

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động tham mưu, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đặc biệt, phải nhận diện sớm nguy cơ, dự báo đúng chiều hướng, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề ngay từ cơ sở. Duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Công an, các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương; xác định rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng cấp chỉ huy, không để khoảng trống trong phối hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả cần đạt. Người chỉ huy phải nắm chắc những mặt còn thiếu, còn yếu của đơn vị, phương án xử trí khi có tình huống; kiên quyết không để chủ quan, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Quân khu vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì. Cán bộ phải nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm; cấp trên sâu sát cấp dưới, chỉ huy gần gũi chiến sĩ.

Việc đánh giá cán bộ phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật đơn vị và sự tín nhiệm của bộ đội; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực, né tránh trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về nâng cao sức mạnh chiến đấu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lấy chất lượng huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo. Công tác huấn luyện phải sát nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng và điều kiện tác chiến; diễn tập phải kiểm tra thực chất năng lực chỉ huy, phối hợp, cơ động, bảo đảm và xử lý tình huống.

Sau mỗi đợt huấn luyện, diễn tập phải đánh giá đúng hạn chế, có biện pháp khắc phục triệt để; đồng thời chủ động nghiên cứu sự phát triển của khoa học quân sự, công nghệ và phương thức tác chiến.

XÂY DỰNG THẾ TRẬN LÒNG DÂN, BẢO VỆ TÍNH MẠNG NHÂN DÂN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ sự bình yên và cuộc sống của đồng bào.

Công tác dân vận phải được thực hiện bằng những việc làm thiết thực, tôn trọng phong tục, tập quán, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm các địa bàn còn khó khăn, củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc.

Đối với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, Quân khu phải nắm chắc những địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chia cắt; chủ động phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Quân khu 2 - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi xảy ra thiên tai, phải hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng nhân dân lên trước hết, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Bên cạnh đó, Quân khu phải bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ công tác ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; triển khai hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tăng cường phối hợp với địa phương, các cơ quan và nước bạn, ứng dụng khoa học, công nghệ phù hợp.

Về đối ngoại quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường hợp tác, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mỗi hoạt động đối ngoại phải có nội dung thiết thực, kết quả cụ thể, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy, đồng thời kiên định bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động, xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá, phân công rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu trong xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 2 vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.