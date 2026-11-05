Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa tinh thần đại đoàn kết thành những việc làm thiết thực tại cơ sở

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát huy sức mạnh đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa và đưa tinh thần Ngày hội thành những việc làm thiết thực, thường xuyên tại cộng đồng dân cư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: TTXVN

Sáng 5/11, tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24/11).

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cách đây 80 năm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

PHÁT HUY ĐA DẠNG VĂN HÓA THÀNH NGUỒN LỰC GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lời dạy của Người đặt ra trách nhiệm lâu dài trong việc phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường phát triển đất nước.

Trong những giá trị văn hóa, tinh thần ấy, đoàn kết giữ vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc vượt qua thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý thức trách nhiệm, tạo nền tảng để sự đoàn kết ngày càng bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa sâu sắc, tạo dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản, vun đắp những giá trị văn hóa chung và tăng cường gắn kết cộng đồng.

Để Ngày hội tạo sức lan tỏa lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các tổ chức thành viên và nhân dân tiếp tục vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung đối với quê hương sau hợp nhất.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa cộng đồng, giáo dục truyền thống cần tạo điều kiện để người dân ở các địa bàn gặp gỡ, hiểu biết, giúp đỡ nhau; bảo đảm mỗi dân tộc được gìn giữ bản sắc, mỗi người được lắng nghe và có cơ hội đóng góp cho công việc chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự đa dạng văn hóa của Vĩnh Long cần được phát huy thành nguồn lực gắn kết, để người dân ở bất cứ địa bàn nào cũng cảm nhận rõ trách nhiệm đối với quê hương chung.

Về bảo tồn và phát huy di sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu trước hết phải quan tâm những người đang nắm giữ, thực hành di sản; rà soát các loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một để có biện pháp gìn giữ phù hợp.

Đồng thời, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học tập, thực hành; kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa và cộng đồng trong giáo dục di sản.

Đối với văn hóa Khmer, cần tiếp tục quan tâm bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công và các không gian sinh hoạt truyền thống, tạo điều kiện để thế hệ trẻ hiểu, tiếp nhận và tiếp nối di sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại Ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hằng ngày. Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, trung thực, biết ơn và trách nhiệm; cộng đồng dân cư phải phát huy tinh thần tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau, giải quyết bất đồng trên cơ sở tình nghĩa và pháp luật.

Trên không gian mạng, mỗi người cần có trách nhiệm với lời nói, thông tin chia sẻ, không xúc phạm, kỳ thị hoặc gây chia rẽ cộng đồng. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương từ thái độ tiếp dân, giải quyết công việc đến việc giữ lời hứa với nhân dân.

ĐƯA TINH THẦN NGÀY HỘI THÀNH NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quan tâm hơn đến trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các gia đình khó khăn và người dân ở địa bàn xa trung tâm.

Ngày Văn hóa Việt Nam phải trở thành dịp mở rộng các thiết chế văn hóa, đưa hoạt động văn hóa đến gần người dân. Mỗi địa phương cần lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, huy động sự tham gia tự nguyện của cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Mặt trận phải gần dân, hiểu dân, thực hiện tốt vai trò tập hợp, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lắng nghe cả những ý kiến khác nhau, kịp thời phát hiện và tháo gỡ vướng mắc trong cộng đồng.

Chính quyền cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tôn trọng và tạo điều kiện để các chức sắc, chức việc, chư tăng và người có uy tín đóng góp vào công tác giáo dục đạo đức, khuyến học, hòa giải, hoạt động thiện nguyện và kết nối cộng đồng.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tinh thần Ngày hội phải được tiếp nối bằng những công việc cụ thể trong suốt cả năm.

Mỗi khu dân cư nên lựa chọn một số việc phù hợp với nhu cầu và khả năng, như chăm lo gia đình neo đơn, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bỏ học, duy trì lớp truyền dạy văn hóa, gìn giữ di tích hoặc không gian sinh hoạt chung.

Những công việc đã thống nhất cần được cộng đồng cùng tham gia thực hiện, công khai kết quả để người dân biết và đóng góp.

Việc tổ chức Ngày hội phải bảo đảm trang trọng, đầm ấm, tự nguyện, tiết kiệm; dành thời gian để người dân gặp gỡ, giao lưu văn hóa và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tinh thần đoàn kết, nghĩa tình tiếp tục được vun đắp trong từng gia đình, xóm ấp, phum sóc; để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng bản sắc dân tộc, người cao tuổi yên lòng vì di sản được tiếp nối và mỗi gia đình khi khó khăn đều nhận được sự sẻ chia của cộng đồng.

Tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quà tặng tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn tại xã Châu Thành.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa ấp Bàu Sơn và đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.