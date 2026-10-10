Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội﻿. Ảnh: Nhân Dân

Theo TTXVN, sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng vũ trang Thủ đô trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội, phát triển đất nước và Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Trước hết, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu.

Trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, chất lượng cao; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và năng lực ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân﻿ tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân.

Lực lượng vũ trang Thủ đô cần chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án; phối hợp chặt chẽ với quân đội, công an trên địa bàn, nắm chắc tình hình, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị quan trọng.

Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô cần chuẩn bị tốt phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho những ngày đại lễ; quan tâm đầu tư doanh trại, thao trường, bãi tập, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với đặc thù nhiệm vụ.

Về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh toàn diện; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang Thủ đô; kiên quyết ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết quân - dân; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tích cực bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo TP. Hà Nội hoàn thiện cơ chế, chính sách quốc phòng phù hợp đặc thù Thủ đô; ưu tiên nguồn lực cho quốc phòng, an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng địa phương theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.