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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm thông suốt các tuyến đường vành đai Hà Nội

H Hà Lê

Kiểm tra tiến độ các công trình, dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội tập trung hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm các tuyến đường vành đai sớm thông suốt; đồng thời quản lý chặt chẽ quy hoạch hai bên tuyến đường, ưu tiên giao thông và phát triển không gian đô thị xanh, sạch, đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra Dự án bãi đỗ xe, cây xanh tại khu vực đường Vành đai 1 và đường La Thành, Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra Dự án bãi đỗ xe, cây xanh tại khu vực đường Vành đai 1 và đường La Thành, Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân.

Theo Nhân Dân, sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, gồm tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành; dự án đường Vành đai 2,5.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy - Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo, tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được thông xe, chưa bao gồm hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh. Toàn bộ tuyến đường sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Đối với dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, công trình có diện tích khoảng 6.803 m2, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phường Ô Chợ Dừa. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn phường Ô Chợ Dừa hoàn thiện phương án thiết kế để sớm triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 12/2026.

Qua kiểm tra thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của thành phố Hà Nội, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng trân trọng sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân đã thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án, góp phần giảm áp lực giao thông trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra việc thực hiện dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy - Ảnh: TTXVN

Đối với khu vực đất xen kẹt giữa hai tuyến đường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục ưu tiên mở rộng đường theo quy hoạch, bảo đảm hiệu quả sử dụng không gian đô thị.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra dự án đường Vành đai 2,5, đoạn qua địa bàn phường Cầu Giấy.

Tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 19,41 km, mặt cắt ngang từ 40 đến 50 m, đi qua các khu vực Lĩnh Nam, Kim Đồng, Định Công, Nguyễn Trãi, Yên Hòa, Xuân Đỉnh và Phú Thượng.

Tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng dự án đã được bàn giao để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công. Đến nay, một số đoạn tuyến đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật, gồm Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung hoàn thành những phần việc còn lại và hoàn thiện các công trình theo đúng kế hoạch, khẩn trương thông suốt toàn bộ các tuyến vành đai, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông, quản lý, vận hành, khai thác công trình; bảo đảm chất lượng, an toàn và phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Cùng với việc hoàn thành các công trình giao thông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự, an toàn và ưu tiên tối đa không gian cho giao thông.

Các cơ quan chức năng cần có phương án bố trí hợp lý các điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

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