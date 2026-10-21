Tổng giám đốc Bidiphar: Đưa khoa học công nghệ vào chiến lược phát triển

Trong bối cảnh ngành dược ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, an toàn và khả năng cạnh tranh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành những động lực quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Tại Bidiphar, định hướng này gắn với đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống quản trị.
Trên cương vị Tổng giám đốc, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương chú trọng định hướng đổi mới gắn với yêu cầu phát triển dài hạn, từ đầu tư dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị đến đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Bidiphar đã tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất dược phẩm, với những dấu mốc như thuốc tiêm đông khô và các sản phẩm điều trị ung thư. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, quy trình sản xuất nghiêm ngặt và khả năng kiểm soát chất lượng chặt chẽ.
Việc tiếp tục đầu tư cho khoa học công nghệ có ý nghĩa trong việc nâng cao tính ổn định của sản phẩm, kiểm soát rủi ro và từng bước tăng năng lực tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất dược phẩm.
Bên cạnh đổi mới công nghệ sản xuất, chuyển đổi số là hướng đi quan trọng nhằm tối ưu hoạt động quản trị và sử dụng nguồn lực. Với doanh nghiệp dược, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường kết nối giữa các bộ phận giúp cải thiện khả năng theo dõi sản xuất, lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực.
Tại Bidiphar, việc chuẩn hóa dữ liệu về kế hoạch sản lượng và tồn kho cho thấy nỗ lực cải thiện khả năng phối hợp, chia sẻ thông tin phục vụ điều hành. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiến tới mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là đưa phần mềm vào vận hành mà còn đòi hỏi cải tiến quy trình và thay đổi tư duy quản trị. Hiệu quả cần được đánh giá qua các chỉ tiêu cụ thể như năng suất lao động, chi phí sản xuất, thời gian xử lý công việc và chất lượng sản phẩm.
Theo định hướng được Bidiphar xác định, việc hiện đại hóa quản trị cần đi cùng đầu tư năng lực sản xuất. Dự án nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ có tổng vốn đầu tư dự kiến 840 tỷ đồng, được thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026–2027 theo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Tiến độ thực hiện, khả năng vận hành và hiệu quả kinh doanh sẽ là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi.
Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được vận hành bởi đội ngũ có chuyên môn và khả năng thích ứng. Vì vậy, đào tạo, nâng cao kỹ năng số và xây dựng văn hóa cải tiến liên tục là những yếu tố quan trọng để Bidiphar khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư.
Với vai trò người đứng đầu, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương định hướng chiến lược, thúc đẩy sự phối hợp giữa nghiên cứu, sản xuất và quản trị, đồng thời tạo điều kiện để các sáng kiến cải tiến được ứng dụng vào thực tế.
Ngày 16/5/2025, Bidiphar được Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận, vinh danh về thành tựu nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị ung thư tại Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là một dấu mốc cho những nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm dược phẩm của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh ngành dược Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao, việc kết hợp đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sản phẩm, hiện đại hóa quản trị và phát triển nguồn nhân lực sẽ tiếp tục là hướng đi quan trọng của Bidiphar. Hiệu quả của định hướng này sẽ được thể hiện qua chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và khả năng chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành kết quả hoạt động thực tế.
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