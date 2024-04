Tổng giám đốc Cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Ngày 23/4, CTCP Cao su Đắk Lắk (mã DRG-UPCoM) công bố quyết định khởi tố bị can đối với Người nội bộ của Dakruco.

Theo đó, DRG công bố thông tin bất thường do nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk về việc khởi tố bị can đối với ông Bùi Quang Ninh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Ông Ninh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra năm 2002 - 2012 tại Công ty Cao su Đắk Lắk, nay là CTCP Cao su Đắk Lắk”.

Theo thông báo của công ty thì đây là vấn đề của ông Bùi Quang Ninh liên quan đến quá trình công tác tại Dakruco và sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật và sự việc này không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến các hoạt động hay lợi ích chung của công ty với các bên liên quan.

Theo báo cáo thường niên 2023, ông Bùi Quang Ninh (1966) - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc DRG, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk; TV HĐQT CTCP Cao su Thái Dương (TP.HCM); Chủ tịch HĐQT CTCP Chế biến gỗ Cao su Đắk Lắk. Hiện, ông này đang sở hữu 6.600 cổ phần, chiếm 0,0041% vốn tại DRG.

Trước đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn khởi tố vụ án để điều tra sai phạm liên quan hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập khẩu Malaysia, gây thiệt hại gần 1,4 tỉ đồng xảy ra Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay là Công ty CP Cao su Đắk Lắk).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Đức Lư (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk) để điều tra cùng tội danh trên.

Cuối tháng 10/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng, cựu phó Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty CP Cao su Đắk Lắk.