TP.HCM: Chương trình kích cầu, giảm giá sâu giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa khởi sắc

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2024 ước đạt 102.806 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 661.521 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 7 năm 2024 ước đạt 48.487 tỷ đồng, chiếm 47,2% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 13,0% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê Thành phố nhận định hầu hết các nhóm mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, các nhóm mặt hàng có mức tăng cao như nhóm lương thực, thực phẩm tăng 16,5%; nhóm ô tô các loại tăng 42,2%; nhóm sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy, xe có động cơ khác tăng 19,3% và nhóm hàng hóa khác tăng 20,5%.

Tính chung 7 tháng năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 315.927 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng như nhóm lương thực, thực phẩm chiếm 31,3%, tăng 10,6% so với cùng kỳ; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình chiếm 23,9%, tăng 13,2%; nhóm hàng hóa khác chiếm 9,6%, tăng 13,9%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm chiếm 8,5%, tăng 25,1%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng năm 2024 so với cùng kỳ của TP.HCM. Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM.

Trong tháng 7/2024, nhiều sở, ngành, với sự hưởng ứng của doanh nghiệp, nhà bán lẻ đã duy trì và liên tục đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng tập trung giảm giá sâu, đảm bảo chất lượng và mẫu mã đa dạng nhóm ngành hàng, sản phẩm đã thu hút người dân tham gia mua sắm.

Thực tế cho thấy trên thị trường hầu hết nhà bán lẻ trên địa bàn Thành phố đang luân phiên hoạt động khuyến mãi, áp dụng cho phong phú nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu.

Điển hình, từ nay đến ngày 31/7, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức tập trung khuyến mãi “đậm” giảm 50% trực tiếp giá các sản phẩm tươi sống thiết yếu cho bữa ăn hàng ngày gồm rau củ quả, thịt các loại, thủy hải sản, trái cây trong khuôn khổ chương trình “Cơm nhà nồng nàn - hương vị ngập tràn.”

Tiếp nối theo hoạt động trên, sẵn sàng bước qua tháng 8/2024, Saigon Co.op cũng công bố triển khai “Lễ hội rau nhiệt đới,” với đa dạng chủng loại như bầu, bí đao, cải bẹ xanh, cải ngọt, dưa leo, đậu bắp, khổ qua, rau muống, mầm cải... được giảm giá từ 20-50%.

Trước đó, ngày 27/7, Saigon Co.op cũng đã đồng loạt đưa 6 cửa hàng bách hóa Co.op Smile vào hoạt động, nâng tổng số cửa hàng Co.op Smile lên con số 108 cửa hàng, cung cấp từ 1.500-2.000 mặt hàng quen thuộc, gần gũi đời sống hằng ngày cho khách hàng trung niên, bà nội trợ và bộ phận khách hàng trẻ thích mua sắm nhanh.

Tương tự, tại các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP.HCM như Satramart, satrafood, Bách hóa Xanh, MM Mega Market, LOTTE Mart... cũng triển khai đa dạng chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.

Trong đó, tại một số điểm bán lẻ cũng áp dụng chính sách giảm giá sâu lên đến 50%, mua 1 tặng 1... áp dụng cho nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua sơ chế; rau củ, quả...

Hiện, trên địa bàn TP.HCM đang diễn ra sôi động Chương trình khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm "Shopping Season" năm 2024, đợt 1 và gắn kết chặt chẽ với chương trình kích cầu du lịch của thành phố.

Chương trình khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm "Shopping Season" năm 2024 vẫn chia làm hai đợt và kéo dài đến cuối năm, nhưng mở rộng nhóm ngành hàng, địa phương lân cận Thành phố, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố trở thành trung tâm mua sắm hiện đại, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh.

Qua đó, Sở Công Thương TP.HCM sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố từng bước hình thành mùa mua sắm thường niên, thu hút sự tham gia của người tiêu dùng, du khách và đơn vị sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng sự liên kết chặt chẽ giữa các sở, ngành và hưởng ứng của doanh nghiệp sẽ giúp thương mại, dịch vụ của Thành phố tăng mạnh, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế trong những tháng cuối năm.