TP.HCM: Kinh tế khởi sắc, FDI tăng và niềm tin đầu tư phục hồi trong 5 tháng đầu năm

Sáng 3/6/2025, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã tổ chức Phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6/2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2025 có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, nhưng qua thống kê cho thấy có dấu hiệu tích cực, lạc quan. Các chỉ số vĩ mô vẫn nằm trong tầm dự kiến của Thành phố. Thu hút đầu tư mặc dù không tăng nhiều nhưng đã có dấu hiệu tăng, đây là tín hiệu vui cho thấy có sự khởi động lại, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã có sự tin tưởng với môi trường đầu tư Thành phố.

NIỀM TIN NHÀ ĐẦU TƯ TRỞ LẠI, NHIỀU TÍN HIỆU KHỞI SẮC

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu tăng trưởng khá so với tháng trước và với cùng kỳ. Các dự án, công trình trọng điểm, công trình giao thông kết nối tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 113.364 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 544.447 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 4,37 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước; lũy kế 5 tháng ước đạt 20,36 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 14,2%). Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 5,36 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng trước; lũy kế 5 tháng ước đạt 25,98 tỷ USD, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ tăng 6,3%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2025 tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 9,4% so với tháng 5/2024. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 tăng 8,2% cùng kỳ (5 tháng năm 2024 chỉ tăng 5,3%); trong đó chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 8,2% (cùng kỳ chỉ tăng 4,5%).

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt hơn 245.700 tỷ đồng, đạt 47,26% dự toán, tăng 4,38% cùng kỳ.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Về đầu tư nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm 2025, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 1,779 tỷ USD, tăng 87,5% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM cho biết trong 5 tháng đầu năm 2025, số lượng dự án đầu tư tiếp nhận đã vượt cả năm 2024, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của TP.HCM đang dần được khôi phục.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã đẩy mạnh tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư trong 2 tháng gần đây, thể hiện sự chuyển biến trong tư duy và thái độ phục vụ. Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Đây là tín hiệu vui, cho thấy bộ máy đang khởi động trở lại với tinh thần thích ứng, thay đổi".

Về công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, Thành phố đã tiếp đón 5 đoàn nước ngoài đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, trao đổi về các hoạt động về xúc tiến thương mại và đầu tư; tổ chức 18 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong nước và ngoài nước, thu hút hơn 1.949 lượt doanh nghiệp tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; kết nối giao thương (B2B) giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn bán lẻ, hệ thống phân phối hiện đại....

Về giải quyết khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp; quá trình rà soát, xử lý giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố (từ đầu năm đến nay) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã giải quyết được 42/46 kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Đối với các kiến nghị còn tồn đọng, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý và giải quyết cho doanh nghiệp.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TĂNG TỐC GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Được thông tin công tác sắp xếp bộ máy hành chính cũng được triển khai quyết liệt. TP.HCM đã cơ bản hoàn tất chuẩn bị để từ ngày 1/7/2025 bắt đầu xoá bỏ cấp huyện và đến 15/8/2025 sẽ tiến hành sáp nhập tỉnh theo lộ trình được Trung ương phê duyệt.

Ngoài ra, các đề án mang tính chiến lược như Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM đã được Bộ Chính trị thông qua chủ trương. Thành phố hiện đang tích cực xây dựng khung pháp lý, tổ chức bộ máy và chuẩn bị nguồn nhân lực cho đề án này. Đối với dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thành phố đang chờ chỉ đạo từ Trung ương để tiếp tục triển khai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp - Ảnh: TTBC/Linh Nhi.

Tuy nhiên, ông Được thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Dù có tăng trưởng khá trong bối cảnh hiện tại nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025 là điều không dễ dàng. Trong đó, lĩnh vực đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, 5 tháng đầu năm 2025 chỉ giải ngân trên 10%, thấp hơn bình quân cả nước. Thành phố đã có nhiều cuộc họp để thúc đẩy các dự án đầu tư công trong thời gian tới.

Bên cạnh một số hạn chế là giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết thêm số lượng doanh nghiệp giải thể và doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước… Việc triển khai tổ chức giải thể cấp huyện, sáp nhập cấp xã, cấp tỉnh cũng ít nhiều tác động tâm tư, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Cụ thể, tính đến hết ngày 28/5/2025, theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước khu vực II, TP.HCM đã giải ngân 8.710 tỷ đồng, đạt 10,2% tổng mức vốn đầu tư công năm 2025.

Số doanh nghiệp thành lập mới là 13.894 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 79.625 tỷ đồng, giảm 31,4% về số lượng, giảm 54% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; vốn đăng ký bổ sung là 234.131 tỷ đồng, tăng 89,7% so với cùng kỳ. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 5 tháng đầu năm 2025 là 313.756 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, có 1.534 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,4% so với cùng kỳ; có 20.382 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 6,7% so với cùng kỳ; 7.583 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tương đương so với cùng kỳ năm 2024.