TP.HCM lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, hàng trăm dự án kỳ vọng được “cởi trói”

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn.

TRÁNH LÃNG PHÍ NGUỒN LỰC ĐẤT ĐAI

Tổ công tác gồm 14 thành viên, do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường làm Tổ phó Thường trực; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai làm Tổ phó.

Thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND TP.HCM, UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện tại địa điểm thực hiện dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ đối với nội dung thuộc chức năng và chuyên ngành quản lý.

Tổ công tác có nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn do các sở, ban, ngành của thành phố đang thụ lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian.

Bên cạnh đó, rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có hướng xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình.

Đồng thời, rà soát nội dung bất cập, có sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Quyết định này được ban hành để thay thế quyết định 1995 (năm 2020) của UBND TP.HCM về việc thành lập Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư có sử dụng đất không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo UBND TP.HCM đã nhiều lần trực tiếp gặp và lắng nghe một số doanh nghiệp trình bày khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn và đến nay đã có một số kết quả bước đầu.

KỲ VỌNG “CỞI TRÓI” CHO HÀNG TRĂM DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã thống kê cho thấy trên địa bàn TP.HCM có 156 dự án thuộc diện rà soát pháp lý. Các dự án này đều có tính chất phức tạp, đã được xử lý qua nhiều thời kỳ nhưng chưa xong do vướng nhiều quy định pháp luật do một số quy định pháp luật thiếu tính đồng bộ, thống nhất, hoặc do chưa được pháp luật quy định.

Có những dự án có nguồn gốc đất công do Nhà nước quản lý theo chủ trương sắp xếp, xử lý tài sản công, di dời nhà xưởng ô nhiễm hoặc do thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định.

Hay những dự án bị vướng do phải rà soát lại việc tính tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) dẫn đến bị dừng triển khai thực hiện dự án, bị dừng huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dự án bị vướng do việc xử lý phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước còn lại trong các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ như phần diện tích “đất công” nằm ngoài ranh khối đế xây dựng nhà chung cư hoặc phần diện tích xây dựng thuộc quyền sử dụng chung trong nhà chung cư được bán “hóa giá nhà” trước đây.

Dự án vướng mắc do việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để thực hiện chủ trương ưu đãi và chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội và cả dự án nhà ở thương mại.

Hoặc vướng mắc trong thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha phải dành 20% diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội được thực hiện nghĩa vụ này bằng tiền…

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, với nỗ lực của UBND TP.HCM, đến nay thành phố đã cho phép 05 tập đoàn, doanh nghiệp chủ đầu tư của 05 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị mới (trong đó có 01 tập đoàn bất động sản nước ngoài) được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 05 dự án này, tương đương với 5.432 căn hộ, trong lúc chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án thuộc diện rà soát pháp lý mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trước đây.

Ngoài ra, còn có 01 dự án khu nhà chung cư tại quận 4 cũng đã được UBND TP.HCM cho ý kiến chỉ đạo các sở, ngành rà soát giải quyết.

Hiệp hội đề nghị các Sở, ngành khẩn trương rà soát trình UBND thành phố xem xét giải quyết các dự án tương tự mà các chủ đầu tư cũng đề nghị được huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai, để từng bước khai thông thị trường bất động sản và bảo đảm tính công bằng cho các doanh nghiệp.

Trong buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cũng đã đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ giải quyết được 50 dự án bất động sản bị vướng mắc pháp lý.

“Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và thành phố, nhất là thông qua sự phối hợp hoạt động hiệu quả của Tổ công tác của Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố thì hầu hết trong số 156 dự án này sẽ được giải quyết trong năm nay”, ông Châu kỳ vọng.