Tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới

Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn một số hạn chế, xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của người dân.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính của hạn chế này là do các tổ chức, cá nhân hiểu chưa đúng hoặc không hiểu rõ kiến thức về pháp luật phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, hoặc cũng có trường hợp cố tình không chấp hành để tiết kiệm chi phí đầu tư cho dự án, công trình dẫn tới xảy ra sai phạm qui định về phòng cháy chữa cháy.

CẦN CHỦ ĐỘNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MỚI

Hội thảo tập huấn về các tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy do Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam (VFRA) phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07), Bộ Công an, tổ chức lần đầu tiên tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy ngày 24/3, nhằm hướng dẫn các quy chuẩn mới phòng cháy chữa cháy như: QCVN 03:2021/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy; QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 3890:2023 - Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.

Theo ban tổ chức, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động phòng cháy chữa cháy ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, không chỉ là công cụ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, mà còn giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.

Nhấn mạnh sự cần thiết bồi dưỡng và giải đáp những vướng mắc của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nêu trên, ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, cho biết đây là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy mới được ban hành và có hiệu lực.

"Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hoá và mật độ dân cư tại các khu đô thị ngày càng tăng cao", ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương - Chủ tịch VFRA nhấn mạnh.

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên và duy nhất có pháp nhân chính thức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên phạm vi toàn quốc, VFRA hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận và không có mục đích thương mại; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an. Trong đó, một trong những chức năng chính của Hiệp hội là phối hợp với Bộ Công an thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tới người dân, doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy.

“Hiệp hội cùng với các chuyên gia để hướng dẫn các điểm mới, quy định mới các tiêu chuẩn quy định mới về an toàn phòng chống cháy nổ đối với các công trình dân dụng, công nghiệp. Qua đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân hiểu rõ hơn và chủ động phòng ngừa, áp dụng để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt. Đồng thời, qua chương trình hội thảo, tập huấn này Hiệp hội cũng sẽ tham khảo và tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp để hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn” – ông Cương nêu rõ.

GIẢI ĐÁP NHIỀU VẤN ĐỀ PHÁT SINH

Các chuyên gia đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh một số nội dung chính của các quy chuẩn mới được ban hành và có hiệu lực trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; trao đổi về những điểm mới, điểm nổi bật của các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành nêu trên so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn cũ.

Vào ngày 31/3/2023 tới tại TPHCM, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho khoảng 500 doanh nghiệp ở phía Nam.

Các chuyên gia đến từ Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã giải đáp trực tiếp các vấn đề liên quan đến việc áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn trong hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Đây là dịp để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trao đổi, nắm bắt, cùng nhau thảo luận, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay, góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Đại tá, TS, Phạm Văn Năm- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an), nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội thảo- tập huấn hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy nói chung và quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy, tiêu chuẩn về phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình và vô cùng cần thiết trong thời điểm hiện nay”.

Là đơn vị có nhiệm vụ tổ chức đào tạo trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng đã đề nghị VFRA thời gian tới sẽ phối hợp với nhà trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trong cả nước cũng như hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất, phát triển các sản phẩm khoa học trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ..