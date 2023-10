TP.HCM phát hiện 2 công ty in sách, lịch lậu hơn 15 tấn

Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP.HCM, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phát hiện, xử lý 2 cơ sở in ấn có hành vi vi phạm.

Cụ thể, ngày 1/10/2023, Cục An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện Công ty TNHH in ấn và Dịch vụ thương mại Siêu tốc (xưởng sản xuất tại số 43A Đào Tông Nguyên, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM) tổ chức in vượt quá số lượng hơn 3.000 bản lịch Blốc 2023 với khối lượng hơn 5 tấn bán thành phẩm.

Vụ việc được Cục An ninh chính trị bội bộ bàn giao cho Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn có Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại bao bì Kiến Á có nhà xưởng tại số 643 Tỉnh lộ 2, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang có hoạt động tổ chức in ấn với nhiều vi phạm.

Cơ sở này đang in 3.000 bản “Kinh Trường thọ diệt tội” (có ghi là Nhà xuất bản Tôn Giáo) và 9.000 ấn phẩm “Sherlock Holmes” (có ghi Nhà xuất bản Hội Nhà văn), với tổng cộng hơn 10 tấn sách bán thành phẩm.

Theo cơ quan chức năng, tất cả số lượng sách này đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền. Hiện, vụ việc đã được chuyển giao và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ tang vật để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Thời gian qua, tình trạng sách lậu, sách giả khiến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản tuân thủ nghiêm túc pháp luật đều chịu thiệt hại lớn; tác giả, chủ sở hữu tác phẩm không thu được phí tác quyền; cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn để phát hiện vi phạm và xử lý; thị trường bất ổn do cạnh tranh thiếu lành mạnh. Sách giả, sách lậu còn làm triệt tiêu sự sáng tạo của các tác giả, nhà xuất bản.

Theo Cục An ninh chính trị nội bộ, hiện nay tình trạng in lậu đang có chiều hướng diễn ra phức tạp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi này, Cục An ninh chính trị nội bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Công an các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

Thực tế, để ngăn chặn sách lậu, sách giả, một số công ty sách, nhà xuất bản, đơn vị phát hành phải tự lập “hàng rào” để bảo vệ quyền và lợi ích của chính mình. Có nơi sử dụng giấy, mực in chất lượng cao, giấy xốp nhẹ hoặc các loại giấy tiên tiến chất lượng cao, chống lóa, giấy thân thiện với sức khỏe và môi trường; Nhà xuất bản chọn giải pháp sách xuất bản có quà tặng đính kèm như postcard, bookmark, túi canvas; Một số đơn vị dùng công cụ chống làm lậu, dán tem chống sách giả...