TP.HCM tiết kiệm hơn 1,14 triệu kWh điện mỗi ngày

Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của TP.HCM đạt 8,76 tỷ kWh, cao hơn 2,83% so với năm 2022. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm cho thành phần thương nghiệp và khách sạn tăng 7,29% so với cùng kỳ, sản lượng điện cho tiêu dùng dân cư tăng 10,92%.

Đặc biệt, khi bước vào mùa cao điểm nắng nóng từ đầu tháng 5, sản lượng điện bình quân của TP.HCM đạt 86,29 triệu kWh, tăng 9,47% so với cùng kỳ. Trong đó ngày 6/5 có sản lượng cao nhất đạt 94,85 triệu kWh/ngày, thiết lập mức tiêu thụ điện cao nhất của Thành phố từ trước đến nay.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ mới ra Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Ngay sau đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Theo ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do thời tiết nắng nóng, khô hạn, các hồ chứa thủy điện đều có mực nước rất thấp. Bên cạnh đó, các nguồn nhiệt điện than, dầu, turbin khí đều bị giảm công suất do thiếu nguyên liệu. Bên cạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp EVN huy động tối đa các nguồn phát, Chính phủ và Bộ Công Thương đã chỉ đạo tăng cường tiết kiệm điện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã có công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước.

Qua quá trình triển khai công tác tiết kiệm điện, báo cáo về công tác tiết kiệm điện của Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho thấy, kể từ ngày 16/5, TP.HCM đã tiết kiệm 10,23 triệu kWh. Trung bình mỗi ngày Thành phố tiết kiệm được gần 1,14 triệu kWh, tương đương với khoảng 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, TP.HCM đã vận động được 792.504 hộ gia đình tham gia tiết kiệm điện.

“Trong 20 ngày đầu tháng 5, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cung cấp điện ổn định cho Thành phố, đồng thời đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp tiết kiệm điện trong nội bộ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn”, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết.

Đồng quan điểm, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết, Thành phố vẫn đang đi đầu trong việc triển khai tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện với phương châm “tinh thần tiết kiệm triệt để, giải pháp tiết kiệm linh hoạt”.