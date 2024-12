TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tháng 11 tăng trưởng mạnh trên 2 con số

Tính đến cuối tháng 11/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 3.828 nghìn tỷ đồng, tăng 1,14% so với tháng trước; tăng 8,1% so với cuối năm 2023 và tăng 12,5% so với cùng kỳ…

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, diễn biến tăng trưởng tín dụng của TP.HCM trong những tháng gần đây phù hợp với xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế. Trong quá trình đó, nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và tiêu dùng tăng, trở thành yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong tháng cuối cùng của năm.

Tín dụng đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy hoạt động này tăng trưởng tích cực. Theo đó, dư nợ tín dụng ngoại tệ đã tăng trưởng dương trở lại trong tháng 10 và tháng 11/2024. Trong đó tháng 11/2024 tăng 3,14%. Tỷ giá ổn định và nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tăng là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng ngoại tệ trong những tháng cuối năm trên địa bàn thành phố.

Tín dụng VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng cao (chiếm 96,1%) trong tổng dư nợ tín dụng và tăng trưởng cao hơn mức tăng chung trên địa bàn, tăng 8,6% so với cuối năm và 13,4% so với cùng kỳ. Kết quả này, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Lãi suất cho vay thấp cùng với việc giải ngân các gói tín dụng ưu đãi và các chương trình tín dụng được tổ chức thực hiện thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp có hiệu quả là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng trong 11 tháng trên địa bàn.

Cũng theo ông Lệnh, thông thường các tháng cuối năm khả năng hấp thụ vốn tốt hơn do tổng cầu tăng. Các hoạt động kinh tế phục vụ dịp lễ, tết thường có nhu cầu vốn ngắn hạn, vòng quay nhanh và hiệu quả. Vì vậy, nhu cầu vốn tín dụng cũng tăng nhanh và sử dụng vốn hiệu quả hơn. Đây là yếu tố bản chất, mang tính quy luật và có yếu tố thời vụ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Trong điều kiện đó và với tốc độ tăng trưởng tín dụng 11 tháng là 12,5% so với cùng kỳ, thì tín dụng trên địa bàn sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hai con số khi kết thúc năm kế hoạch và phù hợp với với mức tăng trưởng GRDP của thành phố (được dự ước) là 7,17% trong năm 2024.

“Kết quả tăng trưởng tín dụng 11 tháng trên địa bàn và những phân tích đánh giá về xu hướng tăng trưởng cùng yếu tố tác động sẽ tiếp tục là động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố và là cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025, năm có ý nghĩa quan trọng quyết định hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025”, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết thêm.