10 tháng năm 2024, tăng trưởng tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh đạt 6,87%

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 10/2024 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 3.785 nghìn tỷ đồng, tăng 0,98% so với tháng trước và tăng 6,87% so với cuối năm 2023; tín dụng 10 tháng tăng 12,7% so với cùng kỳ.

“Như vậy trong những tháng gần đây, hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng”, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nhận định.

Cũng theo ông Lệnh, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 10 tháng năm 2024 gắn liền với những kết quả và xu hướng cụ thể.

Thứ nhất, tín dụng bằng tiền VND chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ, chiếm 96,2% và tăng 7,41% so với cuối năm.

“Lãi suất cho vay thấp, cùng với những chính sách tín dụng hỗ trợ và giải ngân các gói tín dụng ưu đã là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng bằng VND nếu phân tích dư nợ tín dụng theo VND và ngoại tệ”, ông Lệnh nhấn mạnh.

Thứ hai, tín dụng trong 2 tháng còn lại của năm sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 10 tháng đạt 3.855 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm (tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng), sẽ tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu vốn dip cuối năm.

Đồng thời, hoạt động tín dụng cho vay bình ổn thị trường, góp phần đảm bảo giữ ổn định giá cả hàng hóa, nhất là các hàng hóa tiêu dùng, thiết yếu dịp cuối năm sẽ tiếp tục được tổ chức thực hiện tốt.

Đến nay, theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, doanh số cho vay đối với chương trình đạt 9.778 tỷ đồng, cho 37 doanh nghiệp tham gia chương trình (gồm doanh nghiệp bình ổn và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng).

Trong đó, lãi suất cho vay thấp (bình quân khoảng 4%/năm) là yếu tố chính góp phần trực tiếp hỗ trợ chi phí sử dụng vốn cho các doanh nghiệp tham gia chương trình. Từ đó, giúp giảm giá thành sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm giá bán hoặc giữ ổn định giá bán (thường có xu hướng tăng trong dịp Tết).

“Điều này mang lại ý nghĩa lớn và mục tiêu của chương trình đó là góp phần giữ ổn định giá cả dịp cuối năm, cũng như làm tốt công tác an sinh xã hội và mang Tết đến cho mọi người dân Thành phố”, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết.

Thứ ba, tín dụng trên địa bàn trong 2 tháng cuối năm và dịp Tết cổ truyền âm lịch dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng và tăng trưởng cao hơn các tháng trước, gắn liền với yếu tố mùa vụ do nhu cầu sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của kỳ lễ cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch thường tăng cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ và du lịch thường tăng trưởng tốt trong dịp cuối năm cũng là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn.

Với kết quả tín dụng 10 tháng tăng 12,7% so với cùng kỳ, kết thúc năm 2024 tín dụng trên địa bàn được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh dự báo sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng phù hợp theo định hướng đề ra của Ngân hàng Nhà nước và nhu cầu vốn thực tế trên địa bàn Thành phố, đảm bảo sự phù hợp gắn liền với tăng trưởng GRDP của Thành phố trong năm 2024.